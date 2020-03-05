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Askerlik Şubesi Başkanı Eratik'ten İl Müdürü Yoldaş'a ziyaret

Bilecik Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Ali Eratik'in kurum ziyaretleri kapsamında Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ziyaret etti.

05.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:45Askerlik Şubesi Başkanı Eratik'ten İl Müdürü Yoldaş'a ziyaret
Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Ali Eratik'in kurum ziyaretleri kapsamında Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ziyaret etti.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ı makamında ziyaret eden Üsteğmen Ali Eratik, misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür etti. Yoldaş da ziyaretten dolayı Üsteğmen Ali Eratik teşekkür ederek, "Bugün Bilecik Askerlik Şubesi Başkanımız bizleri ziyarete geldi. Kendisine kurumuz çalışma hakkında bilgi verdik. Karşılıklı bazı konularda fikir alışverişinde bulunduk" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

5.03.2020 11:27:06