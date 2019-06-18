18.06.2019 20:40
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Askerlik süresi altı aya düştü

Askerlik süresi altı aya düştü

Askerlik süresini 6 aya düşüren madde, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

Askerlik süresini 6 aya düşüren madde, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda Askere Alma Kanun Teklifi görüşülüyor. Er ve erbaşlar için hizmet süresini altı ay, yedek subay ve yedek astsubay için 12 ay olarak düzenleyen 5. madde, Genel Kurulda kabul edildi. 5. maddenin Cumhurbaşkanı'na askerlik süresini bir katına kadar artırma ve yarısına kadar indirme yetkisi veren fıkrası ise partilerin ortak önergesiyle rötuşlandı. Buna göre Cumhurbaşkanı askerlik süresini belirleyebilecek ancak bu süre 6 aydan az olamayacak.
(İHA)
Kaynak: İHA
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