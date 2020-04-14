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Askerlik uzadı mı? Celp ve terhis dönemleri ertelendi mi? Askerlik son dakika

Koronavirüs önlemleri kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla, askerlerin terhis süresi uzatılırken, celp dönemi gelenlerin ise askerliklerinin ertelendiği belirtildi. Askerlik uzatıldı mı? Terhis ve celp dönemleri ne zaman? Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onmayından sonra yürürlüğe girecek. İşte, ayrıntılar...

14.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:53
Askerlik uzadı mı? Celp ve terhis dönemleri ertelendi mi? Askerlik son dakika

Kasım 2019 celp dönemi ile askerliğe başlayan binlerce gencin askerlik süresi bir ay uzatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerliğin de uzaktan yapılması ile ilgili çalışmaların yürütüldüğünü bildirmişti. Terhis ve celp dönemlerinin ertelenmesini içeren karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını bekliyor. Bedelli askerlik uzaktan eğitim nasıl yapılır?

ASKERLİK UZADI MI?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesinin katıldığı toplantıda, koronavirüs nedeniyle silah altında olan askerlerin görev sürelerinin uzatılmasına karar verildi.

TERHİS VE CELP NE ZAMAN?

Alınan kararla, 2019 Kasım celp döneminde silah altına alınan askerlerin terhisleri bir ay sonraya ertelenerek Mayıs ayına kaldı. Diğer yandan celp dönemi gelen gençlerin de askerlik görevleri bir ay ertelenmiş oldu. Akar, daha önceki açıklamasında bedelli askerliğin de uzaktan yapılması konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtmişti. Ancak konu hakkında henüz kesin açılama bulunmuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması:

''Bugün yaptığımız nihai toplantı sonucunda bugüne kadar TSK bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi Nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süre ile uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bildiğiniz gibi daha önce bedelli askerlik ile personelimizin atamaları ve uzun süreli görevlendirilmeleri de ertelenmişti. Çalışma sonuçları en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunulacaktır.''

Etiketler: Gündem, Güncel
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