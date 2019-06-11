ASKF Başkan Bıyık Milli maç için bayrak dağıttı

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DÜZCE(İHA) – Amatör Spor Kulübü Federasyonu (ASKF) Düzce Başkanı Erdoğan Bıyık, "İzlanda'da yaşanan bu çirkin ve ahlak dışı olayların asıl cevabı bu akşam saat 21.45'de başlayacak olan maçta verilecektir" dedi.ASKF Bakanı Erdoğan Bıyık, Türk Milli Takımına İzlanda'da yapılanları kınayarak "UEFA Avrupa elemelerinde tarihinde ilk kez Fransa'yı yenerek Türk milletine büyük gurur yaşatan ve ülkemizi sevince boğan A Milli Futbol Takımımız, yine tarih yazmak için gittiği İzlanda deplasmanında hak etmediği davranışlara maruz kalmıştır. A Milli Futbol Takımımızın önemli oyuncularından Emre Belezoğlu televizyon kanallarına röportaj verdiği sırada İzlanda'da gazeteci olduğunu öğrendiğimiz bir kişi tarafından kendisine tuvalet fırçası uzatılmış, A Milli Takımı oyuncularımız havaalanında saatlerce bekletilmiştir. Bu davranışlar ne uluslararası insan haklarına ne centilmenliğe nede spora yakışmamaktadır. Ancak İzlanda'da yaşanan bu çirkin ve ahlak dışı olayların asıl cevabı bu akşam saat 21.45'de başlayacak olan maçta verilecektir. A Milli Takımımızın sahada ortaya koyacağı performansla gol yada goller bularak İzlanda'ya gereken dersi vereceğinden şüphemiz yok. Biz Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak A Milli Takımımıza yapılan bu davranışı kınıyoruz. Bu sebeple gelin maçı birlikte izleyelim ellerimizde al bayrağımız olsun diye vatandaşlarımıza Türk Bayrağı dağıtıyoruz. Herkes bilsin ki hem sporda hem siyasette, içişleri yada dışişlerinde ülkemizi tehdit eden herkes 7'den 70'e karşısında 80 milyon kişiyi bulacaktır. Bu duygularla UEFA Avrupa kupasında tüm takımlara karşı ciddi başarılar alacağına inandığımız A Milli Futbol takımımıza İzlanda karşısında başarılar diliyoruz" dedi. - DÜZCE