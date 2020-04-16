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ASKF'den kulüp ve ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımı

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, engelli ve kadın futbol kulüplerine gıda ve temizlik malzeme desteğinde bulunurken ihtiyaç sahibi ailelere de koli yardımı yaptı.

16.04.2020 20:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:53
ASKF'den kulüp ve ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımı
Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, engelli ve kadın futbol kulüplerine gıda ve temizlik malzeme desteğinde bulunurken ihtiyaç sahibi ailelere de koli yardımı yaptı.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), engelli kulüpleri, kadın futbol kulüpler ve tüm spor kulüplerine ayrım yapmaksızın gıda ve temizlik malzemesi desteğinde bulundu. ASFK Başkanı Dr. Ahmet Bozan yaptığı yazılı açıklamada," Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş'ın direktifleri doğrultusunda, Sayın Yüreğir Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Kocaispir'in büyük katkılarıyla; Federasyon öz kaynakları ile başta ilimizde bulunan Engelli Kulüplerimiz ve Kadın Futbol Kulüplerimiz olmak üzere ilk aşamada Yüreğir ve Sarıçam da bulunan tüm spor kulüplerimize ayrım yapılmaksızın Gıda ve Temizlik Malzemeleri desteğinde bulunulmuştur. Kulüp temsilcilerimizden, bünyelerinde bulunan ihtiyacı olan kişilere bu kolilerin ulaştırılması istenmiştir. Ayrıca Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay'ın maske desteği ile kulüplerimize maskeleri ulaştırılmıştır." İfadelerine yer verdi.

Bozan," Bundan sonraki süreçte diğer ilçelerimizde bulunan üye kulüplerimize desteklerimizi yapmaya çalışacağız. Aslolan Siz Değerli Kulüplerimizdir. Bu anlamda bizlere büyük destekler veren başta Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş olmak üzere, Yüreğir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Kocaispir'e ve Seyhan Belediye Başkanımız Sayın Akif Kemal Akay'a amatör kulüplerimiz adına teşekkür ediyoruz." Dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Futbol, Adana, Spor
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