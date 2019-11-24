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ASKİ'den arıza uyarısı

Başkentin içme suyunun arıza nedeniyle Çamlıdere Barajı yerine 12 gün süreyle Kızılırmak'tan ve diğer bazı hatlardan temin edileceği bildirildi.

24.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:50ASKİ'den arıza uyarısı
Başkentin içme suyunun arıza nedeniyle Barajı yerine 12 gün süreyle 'tan ve diğer bazı hatlardan temin edileceği bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinden (ASKİ) yapılan yazılı açıklamada, Çamlıdere Barajı çıkış tünelinde meydana gelen arıza nedeniyle yarından itibaren kademeli olarak Kesikköprü Barajı hatlarının devreye alınacağı belirtildi.
Arızanın 12 günde giderilmesinin planlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu süre içinde şehre verilen suyun en fazla yüzde 40'ı Kızılırmak'tan (Kesikköprü Barajı), kalanı ise Akyar, Eğrekkaya, Kurtboğazı, Kavşakkaya ve Çubuk-2 barajlarından karşılanacaktır. Verilecek su, Türk ve dünya içme ve kullanma suyu kalite standartlarına uygun olup güvenle tüketilebilir niteliktedir."

Kızılırmak, Çamlıdere, ASKİ, Güncel

Kaynak: AA

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