Aski'den Nazilli'ye 166 Kilometre Hat, 10 Arıtma Tesisi ve 70 Sondaj Kuyusu

Aydın
Büyükşehir Belediyesi ASKİ
Genel Müdürlüğü'nün nüfus olarak yoğun ilçelerin başında gelen Nazilli
'de uyguladığı altyapı yatırım programı hız kesmeden devam ediyor.
2014'de büyükşehir yasası kapsamında kurulan ve faaliyete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü 4. hizmet yılında olmasına rağmen il genelinde ve özellikle de Nazilli'de önemli bir yatırım hacmine ulaştı. Geçmişten gelen birçok altyapı sorununa sahip ilçede yapılan çalışmalar ile bu sorunlar önemli ölçüde giderildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
'nun en önem verdiği konuların başında gelen içme suyu ile ilgili de ciddi yatırımlara sahne olan Nazilli'nin özellikle merkeze uzak mahallelerinde toplamda 70'e ulaşan sondaj kuyusu açılarak öncelikle su yeterliliği sağlandı. Öte yandan içme suyu alanında yapılan çalışmalar çerçevesinde 10 adet içme suyu paket arıtma tesisi inşa edilerek devreye alındı. Gerçekleştirilen faaliyetlerin önemli bir kısmını oluşturan hat yapımlarında ise büyük bir dönüşüme imza atan ekipler bugüne kadar 124 kilometre içme suyu ve 42 kilometre ise kanalizasyon ve yağmur suyu olmak üzere toplamda 166 kilometre hat yapımına ulaştı.
Toplam yatırım maliyeti 51 milyon 612 bin lira
2014'den bugüne kadar geçen kısa zaman zarfında ilçenin altyapısında ciddi yatırım gerçekleştirilerek, 51 milyon 612 bin liralık yatırım hacmine ulaşıldı. Aşağıörencik, Bağcıllı, Derebaşı-Yavansu, Gedik Işıklar, Karahallı
, Kestel
, Kocakesik, Ovacık
ve Semaili Mahallesinde içme suyu paket arıtma tesisi yapıldı. Bayındır Mahallesi'nde halkın talebi üzerine kanalizasyon çalışması gerçekleştirilerek halkın hizmetine sunuldu. Öte yandan ilçede vatandaşlara hizmetlerin daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaştırılması amacıyla çok amaçlı hizmet binası yapıldı.
"Yatırımlarımız aralıksız sürecek"
ASKİ'nin Nazilli'de gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarına değinen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Başkan Çerçioğlu, "Göreve geldiğimiz andan itibaren Nazilli ilçemizde özellikle altyapı alanında ciddi çalışmalara imza attık. Geçmişten gelen birçok önemli soruna sahip ilçede yaptığımız çalışmalar ile bu sorunların üstüne gittik. İçme suyu yeterliliğini sağladık öte yandan yaptığımız arıtma tesisleri ile ilçe merkezine uzak mahallelerde de vatandaşlarımız memba suyu kalitesinde içme suyu hizmetine kavuşmasını sağladık. Bu tesislerimizin sayısını daha da artıracağız. Bir diğer konu olan hat yapımlarına da ağırlık vererek çoğu atıl ve kullanışsız durumda olan hatları önemli ölçüde yeniledik. Kısa bir zaman zarfında ilçenin onlarca yılda anca göreceği hizmeti halkımıza sunduk. Daha yapacak çok işimiz var, yatırımlarımız hız kesmeden sürecek" dedi. - AYDIN
Aydın,ASKİ,Nazilli
Kaynak: İHA