Aşkı İçin Minareye Çıkıp 'Her Yer Trabzon' Diye Bağırdı

Kaynak: DHA

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ailesiyle birlikte kız istemeye giden koyu Fenerbahçe taraftarı Hasan Sağlam (22), müstakbel kayınpederi Cengiz Baltacı'dan "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" yanıtı alınca, minareye çıkıp, "Bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon" diye bağırdı.İnegöl'de ekmek fırınında çalışan Hasan Sağlam, aile büyükleriyle birlikte, gönlünü kaptırdığı Fatma Baltacı'yı ailesinden istemek için evlerine gitti. Koyu Trabzonspor taraftarı olan Baltacı'nın babası Cengiz Baltacı, damat adayına, "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" dedi. Cengiz Baltacı, Sağlam'a, minareye çıkarak "Ben Trabzonsporluyum" diye bağırırsa, kızını verebileceğini belirtti.Bordo-mavi formayı sırtına geçirip Alanyurt Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi'nin minaresine çıkan Hasan Sağlam, "Ben Hasan Sağlam, bugüne kadar Fenerbahçeli idim, bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon" diye bağırdı. O anları da bir arkadaşı, cep telefonuyla kayda aldı. Sağlam, arkadaşının çektiği görüntüleri, Cengiz Baltacı'ya gönderdi.Koyu bir Fenerbahçe taraftarı iken artık Trabzonspor'u tutmaya başladığını belirten, "Ben çok koyu bir Fenerbalçeliyim. Müstakbel kayınpederim benim Fenerbahçeli olduğumu öğrenince, bu duruma tepki gösterdi. Bana 'Minareye çıkıp Trabzonsporluyum diye bağırmazsan kızımı vermem' dedi. Minareye çıktım bağırdım. Videoyu da kayınpederime gönderdim. Sevgi, takımdan daha önemlidir. Bundan sonra Trabzonsporluyum" dedi.Hasan Sağlam, şimdi kayınpederinden gelecek yanıtı bekliyor.- Bursa