Aşkı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan kimdir?

Ufuk Kaplan sevilen dizi Aşkı Memnu 'da Katya karakterine hayat vermişti. Ufuk Kaplan Kanal D kanalında D'de yayınlanan İkinci Sayfa programına konuk oldu. Bunun üzerine internette Ufuk Kaplan kimdir araması yapılmaya başladı. Peki Aşkı Memnu oyuncularından olan Ufuk Kaplan kimdir? Kaç yaşında?

UFUK KAPLAN KİMDİR?

Ufuk Kaplan, Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Ufuk Kaplan, 29 yaşındayken spikerlik ve sunuculuk eğitimi aldı. Çalışmalarını Aslı İslamoğlu Agent & Management ajansına kayıtlı olarak devam ettirmektedir.

Ufuk Kaplan, Aşk-ı Memnu dizisinde Katya karakterine hayat vermiştir. Dizinin başrolünde Beren Saat , Kıvanç Tatlıtuğ , Selçuk yöntem, Hazal Kaya gibi ünlü isimler yer almaktadır.

Günümüzde ise Payitaht Abdülhamid dizisinde oyunculuğunu sürdürmekte ve dizide Ester karakterini canlandırmaktadır. Dizide Bülent İnal , Özlem Conker , Ezgi Eyüboğlu , Selen Öztürk , Saygın Soysal gibi ünlü isimler bulunmaktadır.

UFUK KAPLAN DİZİ VE FİLMLERİ

En Son Babalar Duyar

Sırlar Dünyası

Büyük Buluşma

Beşinci Boyut

Tadımız Kaçmasın

Doktorlar

Yağmurdan Sonra

Suna

Aşk-ı Memnu

Albatrosun Yolculuğu

Kirli Oyunlar

Nuri

Yaseminli Yuva

Bizim Okul

Hayat Dediğin

Gölgedekiler

Berzah Cin Alemi

Payitaht Abdülhamid