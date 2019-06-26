Aşkı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan kimdir?

Ufuk Kaplan sevilen dizi Aşkı Memnu 'da Katya karakterine hayat vermişti. Ufuk Kaplan Kanal D kanalında D'de yayınlanan İkinci Sayfa programına konuk oldu. Bunun üzerine internette Ufuk Kaplan kimdir araması yapılmaya başladı. Peki Aşkı Memnu oyuncularından olan Ufuk Kaplan kimdir? Kaç yaşında?
UFUK KAPLAN KİMDİR?
Ufuk Kaplan, Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Ufuk Kaplan, 29 yaşındayken spikerlik ve sunuculuk eğitimi aldı. Çalışmalarını Aslı İslamoğlu Agent & Management ajansına kayıtlı olarak devam ettirmektedir.
Ufuk Kaplan, Aşk-ı Memnu dizisinde Katya karakterine hayat vermiştir. Dizinin başrolünde Beren Saat , Kıvanç Tatlıtuğ , Selçuk yöntem, Hazal Kaya gibi ünlü isimler yer almaktadır.
Günümüzde ise Payitaht Abdülhamid dizisinde oyunculuğunu sürdürmekte ve dizide Ester karakterini canlandırmaktadır. Dizide Bülent İnal , Özlem Conker , Ezgi Eyüboğlu , Selen Öztürk , Saygın Soysal gibi ünlü isimler bulunmaktadır.
UFUK KAPLAN DİZİ VE FİLMLERİ
En Son Babalar Duyar
Sırlar Dünyası
Büyük Buluşma
Beşinci Boyut
Tadımız Kaçmasın
Doktorlar
Yağmurdan Sonra
Suna
Aşk-ı Memnu
Albatrosun Yolculuğu
Kirli Oyunlar
Nuri
Yaseminli Yuva
Bizim Okul
Hayat Dediğin
Gölgedekiler
Berzah Cin Alemi
Payitaht Abdülhamid