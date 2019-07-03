03.07.2019 21:41
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ASKİ Spor Kulübü Yağlı Güreşçileri Kırkpınar Yolcusu

- ASKİ Spor Kulübü Yağlı Güreşçileri Kırkpınar Yolcusu ASKİ'li pehlivanlardan Başkan Mansur Yavaş'a ziyaretANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Edirne'de 658.'si yapılacak olan "Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri" öncesi ASKİ Sporlu Yağlı Güreşçileri makamında kabul etti.

- ASKİ Spor Kulübü Yağlı Güreşçileri Kırkpınar Yolcusu
ASKİ'li pehlivanlardan Başkan Mansur Yavaş'a ziyaret
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Edirne'de 658.'si yapılacak olan "Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri" öncesi ASKİ Sporlu Yağlı Güreşçileri makamında kabul etti.
Tarihi Kırkpınar Güreşlerine 5'i Başpehlivan olmak üzere 21 Pehlivan ile katılacak olan ASKİ Spor Kulübü yağlı güreşçileri, antrenörleri ve Genel Koordinatör Emre Özmen ile birlikte Başkan Yavaş'ı ziyaret etti. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi pehlivanlarla bir araya gelen Başkan Yavaş, ASKİ sporcularına başarılar dileyerek, "İyi haberlerinizi bekliyoruz. Ata sporumuz olan güreşi desteklemeye devam edeceğiz. Elimizden gelen her türlü desteği imkanlarımız ölçüsünde yapacağız. Programım müsait olursa sizleri Kırkpınar'da izlemek isterim" dedi.
Güreş karşılaşmaları öncesinde geleneksel olarak dua ettiklerini belirten ASKİ Spor Kulübü yetkilileri, Başkan Yavaş ile birlikte de dua etti. ASKİ Spor Kulübü Yağlı Güreşçileri Kırkpınar Yolcusu
Kaynak: İHA
ASKİ Spor Kulübü, Kırkpınar, ASKİ, Spor

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