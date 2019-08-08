CK Enerji Çamlıbel
Elektrik tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kurumlar arası "Askıda Ekmek Futbol
Turnuvası" sona erdi.
CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla "Enerjimizi Paylaşarak Çoğaltalım" sloganı ile başlattığı Askıda Ekmek Projesi'ni yeşil sahalara taşıyan "Askıda Ekmek Futbol Turnuvası"nın ikincisi de tamamlandı.
Turnuvanın dün gerçekleşen final maçında Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü takımını 6-1 yenen Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı şampiyon oldu.
Sivas'ta 1 Temmuz Pazartesi günü başlayan turnuva boyunca 36 kurumdan 720 sporcu, 494 golle kente adeta futbol ziyafeti sundu. 72 karşılaşmanın sonunda Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı oyuncuları toplam 7 maçta kalesinde 5 gol görürken 39 gole imza attı.
Turnuva sonrasında ilk dört takım için askıya 11 bin ekmek bırakıldı. Tokat, Yozgat ve Sivas ile bölge şampiyonları için askıya bırakılan ekmek sayısı 33 bini buldu.
Kurban Bayramı sonrasında ise 3 ilin birincileri ve ikincileri arasında kura yöntemi ile belirlenecek takımlar bu kez "Bölge Kupası" için yarışacaklar. Bölge Kupası sonrasında bırakılacak 11 bin ekmekle Askıda Ekmek Futbol Turnuvası adı altında CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in askıya bıraktığı ekmek toplamı 44 bini bulacak.