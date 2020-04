Askıda ekmekten sonra askıda maske uygulaması

Kaynak: İHA

Askıda ekmekten sonra askıda maske uygulamasıMaskesi kalmayan veya maskesiz dışarı çıkanlar ücretsiz olarak maske alabiliyorAYDIN - Aydın 'ın Nazilli ilçesinde esnaflık yapan Karadenizli bir aile 20 yıldan bu yana sürdürdüğü 'Askıda Ekmek' geleneğine şimdi de 'Askıda Maske'yi ekledi. Her gün binlerce ekmeğin yanısıra binlerce de maske dağıtan esnafa her yerden maske desteği de geliyor. Tüm dünyayı saran korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa maskesiz çıkamayan ve maske bulamayan vatandaşların imdadına Karadenizli esnaf yetişti. Korono virüsle mücadelenin olmazsa olmazı olan maske kullanımını artırmak amacıyla Nazilli'de yaklaşık 60 yıldır esnaflık yapan ve 160 bin nüfuslu ilçenin köklü ailelerinden olan ve unlu mamüller üretimi yapan Trabzonlu Gözdaş ailesi, 20 yıldır sürdürdüğü 'Askıda Ekmek' geleneğine bu kez de 'Askıda Maske'yi ekledi.İlçedeki kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaş ve esnaf olarak herkesin duyarlı davranarak salgınla mücadele ettiği zor günlerde yardımlaşmanın önemi bir kat daha arttı. Her gün yüzlerce gıda kolisi, maske ve eldivenin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı ilçede esnaf da üzerine düşeni yapıyor.Osmanlı geleneği olan ve asırlardır süregelen yardımlaşma ve dayanışma geleneği 'askıda ekmek' kültürünü yaşatarak binlerce ihtiyaç sahibine ücretsiz ekmek dağıtan esnaflar arasında yer alan Karadenizli Gözdaş ailesinin işlettiği fırında askıda ekmeğin yanında bu kez askıda maske dağıtılmaya başlandı. İlçenin en hareketli caddesi üzerinde yer alan iş yerlerinde her gün binlerce maske ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bir maskenin ancak 4 saatlik kullanım ömrü olması nedeniyle her gün binlerce vatandaşın uğradığı iş yerine birçok hayırsever vatandaş ve STK'lardan da askıda maske ile birlikte askıda ekmek desteği yağıyor.Nazilli polisinin de sık sık iş yerini ziyaret ederek sosyal mesafe ve hijyen konularında alışverişe gelen vatandaşları uyarılarda bulunması ve bu konuda bilinçlenmelerini sağlama çalışmaları da vatandaşlardan olumlu tepkiler aldı.Nazilli'de yaklaşık 60 yıldır unlu mamuller üzerine çalıştıklarını ifade eden Fırın İşletmecisi Yaşar Gözdaş, "Biz aslen Karadenizliyiz. Ata mesleği, dededen kalma bir meslek olan fırıncılıkla uğraşıyoruz. Ekmek ve ekmek çeşitleri üzerine, unlu mamuller yapıyoruz. 20 yıldan beridir de askıda ekmek kampanyasını yürütmekteyiz. Hayırsever vatandaşın bize emanet ettiği, verdiği ekmeği biz de ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Olmazsa da kendimiz tamamlayıp vatandaşa hergün ekmek veriyoruz. Bunun yanında son günlerde bu korona virüsünden dolayı sosyal sorumluluk adına maske ihtiyacı vardı. Maske bulamayan, alamayan vatandaşlar var. Bu işi sürekli yaptığımız için biz de maske kullanıyorduk. Elimizde var olan maskeleri şu anda vatandaşa bedava veriyoruz. Verirken de uyarıyoruz, takma şeklini gösteriyoruz. Elimizden geldiği kadar kendi çapımızda bedava dağıtıp ve bir hizmet yapmış oluyoruz. Cumhurbaşkanımız da televizyonlarda söyledi 'maskeler satılmayacak, bedava dağıtılacak' diye. Biz de bu duyarlılığa elimizden geldiğince kendi adımıza katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Allah herkesten razı olsun. Ayrıca maske getirip de dağıttırmak isteyenlerin maskelerini alıp vatandaşa dağıtıyoruz. Günlük 2 bin-3 bin civarında maske dağıtıyoruz" dedi.