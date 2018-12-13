Askıda Giysi" Butiğe Dönüştü

Uşak
Üniversitesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet temin etmek amacıyla başlatılan "Askıda Giysi" Projesi kapsamında öğrenci butiği açıldı.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı binasındaki butiğin açılışına, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş katıldı.
Savaş, açılışta yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı
Uşak Şubesinin katkılarıyla yürütülen "Askıda Giysi" Projesi'nin önemine değindi.
Öğrencilerin giyim ihtiyacının dayanışma yoluyla karşılanması amacıyla oluşturulan projede emeği geçenlere teşekkür eden Savaş, projeye herkesin katkı sağlamasını istedi.
Savaş, butikte kullanılabilir durumdaki giysilerin ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz verileceğini kaydetti.
Türk Kızılayı,Uşak
13 Aralık 2018 Perşembe 15:11