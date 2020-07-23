Boyner, "Askıda İyilik" projesi kapsamında 43 binden fazla kişiye yardım sağladı

Kurban Bayramı yaklaşırken birçok yardım projesi, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşları buluşturuyor.

Boyner, daha önceki bayramlarda da gerçekleştirdiği 'Askıda İyilik' paketleri ile bu konuda duyarlı sosyal sorumluluk projelerinden birine imza atıyor.

Boyner mağazalarından ve boyner.com.tr'den 30 TL'ye satın alınan iyilik paketleri, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bugüne kadar Boyner'in öncülüğünde düzenlenen kampanyada 43 bin 239 İyilik Paketi, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

"BAYRAM DÖNEMLERİNDE SATIŞLAR YÜZDE 70 ARTIYOR"

"Hepimizi ortak paydada buluşturan bu bayramda da sahip olduğumuz yardımlaşma değerimizi yaşatalım istedik" diyen Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, proje hakkında şu bilgileri verdi: "Bayram dönemlerinde müşterilerimizin de dahil olduğu iyilik hareketi ile ihtiyaç sahiplerine kıyafet desteği sağlayan 'Askıda İyilik' projemiz daha çok yayılıyor. Müşterilerimizin mağazalarımız ve boyner.com.tr'den yaptıkları alışverişlere 30 TL tutarındaki Askıda İyilik paketlerinden ekleyerek ihtiyaç sahipleri ile giyim desteğini buluşturabiliyoruz. Askıda İyilik paketleri, proje ortağımız olan ve pandemi döneminde de tüm sağlık çalışanlarına destek için canla başla çalışan Lokman Hekim Sağlık Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bayram dönemlerinde Askıda İyilik paket satışlarımız yaklaşık yüzde 70 oranında artıyor. 2016 yılından bu yana Boyner'in her koşulda sürdürmekten vazgeçmediği proje kapsamında bugüne kadar 43.239 İyilik Paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bu bayramda da müşterilerimizle birlikte milletçe sahip olduğumuz yardımlaşma değerini yaşatmak. İyilik çoğalsın."