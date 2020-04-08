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"Askıda meyve, sebze" ile ihtiyaç sahiplerine destek

Sivas'ta faaliyet gösteren bir manav, "askıda meyve, sebze" uygulamasıyla tespit ettiği ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

08.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:06
Sivas 'ta faaliyet gösteren bir manav, "askıda meyve, sebze" uygulamasıyla tespit ettiği ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Kümbet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir manav da "askıda meyve, sebze" ile destek verdi.
Manav ve hayırseverlerin destekleriyle poşetler halinde hazırlanarak tezgaha konulan meyve ve sebzelerden ihtiyaç sahibi herkes ücretsiz alabiliyor.
Manav çalışanı Metin Kale, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından kapya biber dağıtarak kampanyaya destek olduklarını söyledi.
İlerleyen zamanda müşterilerin ve hayırsever iş insanlarının kampanyaya katkı sunduğunu anlatan Kale, "Kampanyayı işletme olarak biz de destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyayı destekliyor, biz bize yeteriz diyoruz." dedi.
Kale, kampanyaya desteğin çığ gibi büyüdüğünü belirterek destek verenlere teşekkür etti.
Kümbet Mahallesi Muhtarı Erol Çakmak ise koronavirüs nedeniyle ülkenin zor günlerden geçtiğine dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyanın ardından mahalleliye çağrıda bulunduğunu anlatan Çakmak, şunları kaydetti:
"Ülkemizin içinden geçtiği şartlar belli. Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir çağrıda bulundu. Biz de mahallemize bir çağrıda bulunduk. Mahallemizin esnafları anında cevap verdiler. Bir esnafımız askıda sebze ve meyve uygulaması başlattı. Biz de elimizden geldiği kadar dağıtımında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Bugünler inşallah geçecek, biz bize yeteriz."

Kaynak: AA

Etiketler: Kümbet, Sivas, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››'Askıda meyve, sebze' ile ihtiyaç sahiplerine destek - Haberler

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