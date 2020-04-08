Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Askıda meyve, sebze" ile ihtiyaç sahiplerine destek

Sivas'ta faaliyet gösteren bir manav, "askıda meyve, sebze" uygulamasıyla tespit ettiği ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

08.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:40
Sivas 'ta faaliyet gösteren bir manav, "askıda meyve, sebze" uygulamasıyla tespit ettiği ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Kümbet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir manav da "askıda meyve, sebze" ile destek verdi.
Manav ve hayırseverlerin destekleriyle poşetler halinde hazırlanarak tezgaha konulan meyve ve sebzelerden ihtiyaç sahibi herkes ücretsiz alabiliyor.
Manav çalışanı Metin Kale, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından kapya biber dağıtarak kampanyaya destek olduklarını söyledi.
İlerleyen zamanda müşterilerin ve hayırsever iş insanlarının kampanyaya katkı sunduğunu anlatan Kale, "Kampanyayı işletme olarak biz de destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyayı destekliyor, biz bize yeteriz diyoruz." dedi.
Kale, kampanyaya desteğin çığ gibi büyüdüğünü belirterek destek verenlere teşekkür etti.
Kümbet Mahallesi Muhtarı Erol Çakmak ise koronavirüs nedeniyle ülkenin zor günlerden geçtiğine dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyanın ardından mahalleliye çağrıda bulunduğunu anlatan Çakmak, şunları kaydetti:
"Ülkemizin içinden geçtiği şartlar belli. Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir çağrıda bulundu. Biz de mahallemize bir çağrıda bulunduk. Mahallemizin esnafları anında cevap verdiler. Bir esnafımız askıda sebze ve meyve uygulaması başlattı. Biz de elimizden geldiği kadar dağıtımında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Bugünler inşallah geçecek, biz bize yeteriz." ’Askıda meyve, sebze’ ile ihtiyaç sahiplerine destek

Kaynak: AA

Etiketler: Kümbet, Sivas, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››'Askıda meyve, sebze' ile ihtiyaç sahiplerine destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
MHP’li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi Haberler
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi
Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Haberler
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:59: 3 yaşındaki Kuzey'e, babasından kök hücre nakli yapılacak - Haber 16:59: Denizli'de evsizler misafirhane ya da otellere yerleştirilecek - Haber 16:59: Çorum'da belediye mesire alanlarını temizliyor - Haber 16:58: Kurtalan'da vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı - Haber 16:58: Çubuk'ta Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Haber 16:54: Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin 16:03: Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması sürerken, 5 ildeki 6 yerleşim yerinde ise karantina sona erdirildi - Haber 15:49: Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir - Haber 15:32: Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek - Haber 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber