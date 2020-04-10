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Askıda meyve sebze kampanyası ilgi gördü

Sivas'ta faaliyet gösteren bir manav ihtiyaç sahipleri için, "askıda meyve, sebze" kampanyası başlattı.

10.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:37
Askıda meyve sebze kampanyası ilgi gördü
Sivas 'ta faaliyet gösteren bir manav ihtiyaç sahipleri için, "askıda meyve, sebze" kampanyası başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsle mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Kardeşler Mahallesi Bağdat caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir manav da başlattığı "askıda meyve sebze" kampanyası ile destek verdi. Manav dövize, "İhtiyaç sahipleri ücretsiz alabilir. Askıda meyve sebze. Biz bize yeteriz Türkiyem." yazarak askıda meyve sebze kampanyasını başlattı. Hayırseverlerin de destekleriyle poşetler halinde hazırlanarak tezgaha konulan meyve ve sebzelerden ihtiyaç sahipleri ücretsiz alabiliyor.

Manav sahibi Muhammet Koç, hazırladıkları meyve ve sebzeleri ihtiyaç sahiplerinin aldıklarını ifade ederek, "İhtiyaç sahibi arkadaşlar ile dükkanlarını kapatanların ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir kampanya başlattık. Güzel olacağını düşünüyorum. Biz bırakıyoruz. Bazen bazı müşterilerimizin katkılarıyla da onlar veriyor. İçeriden malzemelerden buraya koyuyoruz. İhtiyaç sahipleri de gelip alıyorlar. Gelen oluyor, tezgah 3-4 defa boşalıyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Sivas, Güncel
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