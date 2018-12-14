Askıda" Uygulamasıyla Cağ Kebap Tatma Fırsatı Sunuluyor

14 Aralık 2018 Cuma 10:01



14 Aralık 2018 Cuma 10:01

Genellikle fırın ve bakkallarda maddi durumu iyi olmayanlar için uygulanan "askıda" uygulaması, Amasya'da bir iş yerinde cağ kebaba uyarlandı.Amasya'da bir iş yeri, "askıda cağ kebap" uygulamasıyla isteyen vatandaşların ücretlerini ödedikleri yemek fişini "askıya" asarak, maddi durumu olmayanların cağ kebap yemesini sağlıyor.İş yeri yetkilisi Selçuk Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cağ kebabının genellikle lüks görülen bir yemek olduğunu söyledi.Maddi durumu iyi olmayan kişilerin de cağ kebabı tatmalarını istediklerini, bu amaçla "askıda" uygulamasını başlattıklarını belirten Yılmaz, "Herkesin denemesi, tatması için böyle bir uygulamaya başladık. Uygulamamız sadece öğrenciler için değil, tüm ihtiyaç sahipleri için yapıldı. Askıya müşterilerimiz tarafından yapılan bağışlarla öğrenci arkadaşlara ve maddi durumu olmayan vatandaşlara cağ kebabı tattırıyoruz. İşletme olarak durumu olmayanlara yedirip, 'güle güle' dediğimizde çok müşterimiz oluyor." ifadelerini kullandı.Şehit ailelerine de ücretsiz hizmet veriliyorİş yerlerinde şehit ailelerine ise ücretsiz hizmet verdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Şehit ailelerimize müessesemiz tarafından ücretsiz hizmet veriliyor. Bizim için şehit ailesi olduğunu belirtmesi yetiyor. İspata gerek duymadan, istediği gibi hizmet almasını sağlıyoruz." dedi.İş yeri sahibi Enes Ertekin de başka illerde de şubeleri bulunduğunu, uygulamayı büyük memnuniyetle yürüttüklerini dile getirdi.Müşterilerden Fazlı Elçi ise uygulamadan haberdar olunca memnuniyetle karşıladıklarını anlatarak, "Burada öğrencilere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara 'askıda kebap' uygulaması olduğunu biliyoruz. Güzel bir uygulama. Biz de öğrencilik yaptık. Kimi imkanları elde edemediğimiz oldu. İmkanı olanlar, olmayanlara tatma fırsatı sunuyor. Uygulamayı hayata geçiren mekan sahiplerini tebrik ediyorum." diye konuştu.