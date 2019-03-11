Aşkın, Büyünün, Yola Çıkışların Ve Engelleri Aşmanın Öyküsü…

Yaradılış mitleri, insanlığın en eski kültürlerine dair arketipler, anlatılar, tanrılar, büyücüler ve şifacılar gibi kültür tarihimizi oluşturan pek çok folklorik öğeyi destansı bir yol hikâyesiyle birleştiren Evvel Zaman İçinde Dünya, okuruna, gerçekte evreni oluşturan şeyin aşk, yola düşmek ve hikâyeler olduğunu hatırlatıyor.

Bir zamanlar üç ayrı bedende hayat bulan Kuzey Adamı, ruhundaki eksik parçayı aramak için yollara düşer. Bir daha evine geri dönmemek pahasına çıktığı bu yolculuğun her durağında farklı halklarla ve bu halkları var eden efsanelerle tanışır. Dünyanın öte yüzüne ulaştığında ise hayatının aşkıyla, Güney Kadını'yla karşılaşır. Ancak yürek burkan bir yazgıları vardır âşıkların: Zıt kutuplardan gelmelerine rağmen birbirlerine dokunamazlar. Ve böylece, birbirlerine hikâyeler anlatmaya başlarlar…

Özgün tasarımı ve ayrıntılı çizimleriyle dikkat çeken Evvel Zaman İçinde Dünya, çoktandır unutulmuş nice ilginç anlatıyı ve miti günümüze taşıyarak eski kültürlere ve geleneklere dair ansiklopedik bilgilere de yer veriyor. Dünyamızın köklerine dair olağanüstü bir içgörü sunan ve gerek diliyle gerek desenleriyle içinize işleyecek bu grafik roman, insanı insan yapan en temel değerlerin sevmek ve asla vazgeçmemek olduğunu yineliyor.

"Kuzey Adamı ile Güney Kutup Kadını, Güney Kutbu'nun buzlu denizlerinde kürek sallarken kanoları ilk kez yan yana geldiğinde, saniyeler içinde birbirlerinin ruh eşi olduklarını anladılar."

Kaynak: Bültenler