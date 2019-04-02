Aşkın Kirik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BBP Erzincan belediye başkan adayı Aşkın Kirik oldu. BBP adayı Aşkın Kirik, Erzincan belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Erzincan belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BBP Erzincan belediye başkan adayı Aşkın Kirik ile ilgili seçim sonuçları ve Erzincan belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BBP Erzincan belediye başkan adayı Aşkın Kirik oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Erzincan belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Erzincan aday yarışı ve Erzincan seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Erzincan Seçim Bilgileri

Erzincan belediyesi için toplam sandık sayısının 295 olduğu belirlendi.

Erzincan belediyesi için açılan sandık sayısının ise 295 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Erzincan belediyesi için katılım oranının ise % 85,95 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Erzincan toplam seçmen sayısının ise 90.566 olduğu belirlendi.

Erzincan belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 77.843 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BBP Erzincan Belediye Başkan Adayı Aşkın Kirik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BBP Erzincan belediye başkan adayı olarak gösterilen Aşkın Kirik, Erzincan yarışında % 0,36 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Aşkın Kirik toplamda 276 adet oy sayısına ulaştı.

Aşkın Kirik Kimdir?

1979 Erzincan'da doğan Aşkın Kirik, ilk orta ve lise tahsilini Erzincan'da tamamladı. Anadolu Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu Kirik, aile şirketinin yöneticiliğini yapmakta. Kirik evli ve 2 çocuk babası

BBP Erzincan belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.