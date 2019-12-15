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"Aşkın Müziği" CRR'de müzikseverlerle buluştu

"Opera İkizleri" olarak tanınan Didem ve Sinem Balık, "Aşkın Müziği" başlıklı konserle Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne aldı.

15.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:22
"Opera İkizleri" olarak tanınan Didem ve Sinem Balık, "Aşkın Müziği" başlıklı konserle Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne aldı.
Konser boyunca Hakan Cumhur'un şefliğini üstlendiği İstanbul Kent Orkestrası ile 2 dansçı, sanatçı kardeşlere eşlik etti.
Yaklaşık 2 saat süren konserde, ışık gösterileri eşliğinde 7 farklı dilde eserler yorumlayan sanatçılar aralarında "Tonigt Tonight", "La Spagnola", "No Rien de Regrete", "Padam Padam", "Köroğlu", "Abbalati", "Moskow Night" ve "Katyuşa"nın bulunduğu 19 parça seslendirdi.
İkiz kardeşler, bugüne kadar birçok uluslararası festivale katılarak, çeşitli eserleri içeren zengin repertuvarlarında opera aryaları ve düetleri, Türk ve Arjantin tangoları, Türk ve Broadway müzikalleri, operetler, zarzuela, film müzikleri ve Türk bestecilerinden eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

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Kaynak: AA

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