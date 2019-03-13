13 Mart 2019, 20:04
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Aşkın Nur Yengi'den 30 Milyon TL'lik Alışveriş!

Kariyerine Sezan Aksu'nun vokalistliğini yaparak başlayan Aşkın Nur Yengi, İstanbul Beykoz Acarkent'te 30 milyon TL'ye 3 bin metrekarelik bir pasaj satın aldı.

Kariyerine1981 yılında Sezen Aksu'nun vokalliğini yaparak başlayan Aşkın Nur Yengi, yıllardır kazancını gayrimenkule yapıyor.

30 MİLYON TL HARCADI

Seyhan Erdağ, Süper FM'deki "Seyhan Erdağ ile Kulaktan Kulağa" adlı programının dünkü yayınında, Aşkın Nur Yengi'nin son olarak Beykoz Acarkent'te 3 bin metrekarelik bir pasaj satın aldığını açıkladı. Satış işlemlerini geçen ay tamamladığı öğrenilen şarkıcı, böylece Londra'da 3 ev, Çekmeköy Kasaba Sitesi'nde 3 villa, Acarkent'te A tipi bir villa, Bebek ve Arnavutköy'de dairelerden oluşan gayrimenkul listesine bir de pasaj eklemiş oldu.

Beykoz, Aşkın Nur Yengi, Magazin


YORUMLAR (18)
IDİEJ: Fenerbahce kume dusmek uzere sizin ugrastiginiz seye bah
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KXNXN: Burda yorum yapanlar fak fakirdir
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NZNZN: Yagdir mevlam su sarkisi caliyor bende agliyorum
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MR ERİC AMCA: Yazın bir kenara. Seçimden sonra büyük zamlar gelecek. TLnizi en kısa zamanda Euro dolar a çevirin. Ülke uçuruma gidiyor. Ülke belediye gibi yonetiliyorrrr
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ADINIZI YAZIN: Yine züğürdün çenesi yorulmuş yorumları okuyunca gördüğüm bu. Kadın 90''ların divasıydı. Tabii ki kazandı. Alnının akıyla sahnelere çıkarak. Çok iyi yapmış çok da güzel olmuş. Züğürtler derde düştü.
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