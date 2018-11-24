Aşkın Nur Yengi'den Öğretmenlere Özel Konser

1981 yılında Onno Tunç orkestrasında Sezen Aksu'nun vokalisti olarak profesyonel müzik hayatına başlayan Aşkın Nur Yengi, 1990 yılında yayınladığı "Sevgiliye" albümü ile Türk Pop Müziği'nin unutulmazları arasında yerini almıştır. Diskografisinde Sevgiliye, Hesap Ver, Sıramı Bekliyorum, Karaçiçeğim, Haberci, Aşk Kazası, Peşindeyim, Aşkın

Nur Yengi, Yasemin Yağmurları, Aşk'ın Şarkıları, Gözümün Bebeği ve Aşk'tan Olsa Gerek adlı 12 albüm bulunan

Aşkın Nur Yengi, en sevilen şarkılarıyla unutulmaz dakikalar yaşattı.Öğretmenler günü özel konserinde bir kez daha Başöğretmen Mustafa Kemal'i de vurgulayan güzel sanatçı Atatürk olmasa bugünburada bu muhteşem atmosferde olamazdık dedi.