Aşkın Nur Yengi'den Öğretmenlere Özel Konser

1981 yılında Onno Tunç orkestrasında Sezen Aksu'nun vokalisti olarak profesyonel müzik hayatına başlayan Aşkın Nur Yengi, 1990 yılında yayınladığı "Sevgiliye" albümü ile Türk Pop Müziği'nin unutulmazları arasında yerini almıştır. Diskografisinde Sevgiliye, Hesap Ver, Sıramı Bekliyorum, Karaçiçeğim, Haberci, Aşk Kazası, Peşindeyim, Aşkın
Nur Yengi, Yasemin Yağmurları, Aşk'ın Şarkıları, Gözümün Bebeği ve Aşk'tan Olsa Gerek adlı 12 albüm bulunan
Aşkın Nur Yengi, en sevilen şarkılarıyla unutulmaz dakikalar yaşattı.Öğretmenler günü özel konserinde bir kez daha Başöğretmen Mustafa Kemal'i de vurgulayan güzel sanatçı Atatürk olmasa bugünburada bu muhteşem atmosferde olamazdık dedi.
Sezen Aksu,Aşkın Nur Yengi
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:05