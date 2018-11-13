Aşkın Nur Yengi: "Tarihin En Büyük Liderlerinden Birine Sahibiz"

Önceki gece Günay Restoran'da sahne alan şarkıcı Aşkın Nur Yengi ve Selami Şahin gelen konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı. Zaman zaman dinleyicileriyle sohbet eden ikilinin lider açıklaması geceye damga vurdu.

"MASASINA GİTMEDİĞİM OLURSA HATIRLATSIN"

"Susma" şarkısı ile gecenin açılışını yapan Aşkın Nur Yengi, adeta doksanlar fırtınası estirdi. Ünlü sanatçı, dinleyicilerin arasına karışarak şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Yengi, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hayranlarını kırmayıp masaları tek tek dolaşarak fotoğraf çektirdi. "Bu gece herkes ile beraber hatıra fotoğrafı çektirmek istiyorum. Unutup masasına gitmediğim olursa hatırlatsın" diyerek müzikseverlerden alkış aldı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VURGUSU

Sahnesinin ortalarına doğru bir dönem vokalistliğini yaptığı Sezen Aksu' nun sevilen parçalarından 'Unut' şarkısını seslendiren Yengi "Sezen Aksu gibi özel bir sanatçının şarkılarını seslendirmeden programımı bitirmek istemedim" diyerek minik serçeye olan sevgisini de dile getirdi. Programının sonunda Mustafa Kemal Atatürk'ü anmayı da unutmayan Aşkın Nur Yengi, "Tarihin görüp görebileceği en büyük liderlerden birine sahibiz. Naçiz vücudu aramızdan ayrılmış olabilir ama fikirleri ve bize emaneti olan Cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Yaşatacağız…" ifadelerini kullandı.

SELAMİ ŞAHİN "FANATİK ATATÜRK'ÇÜYÜM"

Unutulmaz gecenin ikinci bölümünde sahne alan Türk müziğinin efsanelerinden Selami Şahin, dillere dolanan şarkılarıyla Aşkın Nur Yengi'den devraldığı sahnede adeta devleşti. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sekseninci ölüm yıl dönümünü unutmadı.

"Ben fanatik bir Atatürkçüyüm… Mustafa Kemal Atatürk bizim liderimiz olduğu için çok şanslıyız. O dünyanın tartışmasız en büyük lideridir. Şimdi okuyacağım şarkıyı büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'e armağan etmek istiyorum" ifadelerini kullanan başarılı sanatçı, sözlerinin ardından 'Özledim Teninin Kokusunu Özledim' şarkısını seslendirdi.