Askıya 33 bin ekmek bıraktılar

– CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kurumlararası Askıda Ekmek Futbol Turnuvası Sivas şampiyonu Sivas İl Milli Eğitim Takımı oldu. Turnuva sonrasında ilk dört takım için askıya 11 bin ekmek bırakıldı. Tokat, Yozgat ve Sivas ile birlikte bölge şampiyonları için askıya bırakılan ekmek sayısı 33 bini buldu.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 'enerjimizi paylaşarak çoğaltalım' sloganı ile başlattığı Askıda Ekmek Projesi'ni yeşil sahalara taşıyan Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası'nın ikincisinde Sivas, Tokat ve Yozgat'tan toplam 79 takım yarıştı ve bin 580 sporcu top koşturdu. Büyük bir heyecanla takip edilen Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası'nın Sivas il şampiyonu dün gerçekleşen final maçında Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü takımını 6-1'lik skorla yenen Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı oldu.

Sivas'ta 1 Temmuz'da başlayan turnuva boyunca 36 kurumdan 720 sporcu, 494 golle kente adeta futbol ziyafeti sundu. 72 karşılaşmanın sonunda Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı oyuncuları toplam 7 maçta kalesinde 5 gol görürken, 39 gole imza attı.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı kapsamında Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteği ile gerçekleşen turnuvanın sonunda CK Enerji Çamlıbel Elektrik, şampiyon takım için 5 bin, ikinci olan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü takımı için 3 bin, üçüncü olan Estaş Eksantrik Sanayi takımı için 2 bin, dördüncü olan Sivas Belediyesi Fen İşleri takımı için bin ekmek olmak üzere askıya toplam 11 bin ekmek bıraktı. Yozgat ve Tokat ile birlikte Kurumlararası Askıda Ekmek Futbol Turnuvası şampiyonları için askıya bırakılan ekmek sayısı 33 bini buldu.

"KURUMLAR VE ÇALIŞANLAR ARASINDA DİYALOĞU ARTIRIYOR"

Sivas'ta heyecanla takip edilen turnuvanın centilmence karşılaşmalara sahne olduğunu belirten Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, "Günümüzde sporun bütünlüğü, eğitici, birleştirici katkısı tartışılmaz bir olgudur" diyerek şampiyon takımı ve tüm katılımcıları kutladı.

Tunç, "Tüm kurumları futbol ile birleştiren ve çalışanlar arasında diyaloğun gelişmesine katkı sağlayan bu gibi etkinliklerde Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün her zaman yer alacağını ifade etmek isteriz. Aynı tarihlerde Sivas İl Müftülüğü ile beraber Camilerarası Futbol Turnuvası'nı da tamamladık. Her zaman bu tür projeler gerçekleştiren kurum ve kuruluşların yanında olacağımızı bildirir, şampiyonada yer alan tüm takımlarımıza ve sporcu arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

"YARDIMLAŞMA, DESTEK OLMA KÜLTÜRÜMÜZDE VAR"

Turnuvada Sivas İl Şampiyonu olan takım adına konuşan Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da, "İlimizdeki pek çok kurumun iştiraki ile düzenlenen bu turnuva hem tatlı bir rekabete hem de kurumlar arası iletişimin güçlenmesine vesile oldu. Ben, turnuvaya katılan tüm takımları öncelikle tebrik ediyorum. Çünkü bu turnuva aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi idi. Turnuvaya dahil olan tüm takımlar, top koşturmanın yanı sıra Askıda Ekmek Projesine destek vermiş oldular. Spor yaptılar, eğlendiler ve Askıda Ekmek Projesinden daha geniş kitlelerin yararlanmasına vesile oldular. Yardımlaşma, muhtaçlara destek olma bizim kültürel kodlarımızda zaten mevcut. CK Enerji Çamlıbel Elektrik bunu sporla da birleştirerek güzel bir projeye imza attı. Bu süreçte Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü'müz adına ter döken futbol takımımız centilmence mücadele etti ve birinci oldu. Ben çalışma arkadaşlarımı tebrik ederken projenin yürütülmesine destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bayramdan sonra düzenlenecek olan Bölge Kupası'nda da ekibimizin ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

"FUTBOLUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ İYİLİKTE BULUŞTU"

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımını centilmence performansı nedeniyle tebrik eden CK Enerji Çamlıbel Elektrik Faturalama ve Alacak Takip Direktörü Fatih Bilmez ise, "Askıda Ekmek Projesi ile daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak adına düzenlediğimiz bu turnuva bizim ne kadar doğru bir şey yaptığımızı bir daha kanıtladı. Futbolun birleştirici gücü bu kez 'iyilikte' buluştu ve Askıda Ekmek Projesi ile ilgili bölgemizdeki farkındalık daha da arttı. Üç ilde günlerce mücadele eden bin 580 sporcu arkadaşıma ve turnuvada yer alan tüm takımlarımıza tekrar teşekkür ederim. Her zaman iyilik kazansın" diye konuştu.

SIRA BÖLGE TURNUVASINDA

Kurban Bayramı sonrasında ise 3 ilin birincileri ve ikincileri arasında kura yöntemi ile belirlenecek takımlar bu kez 'Bölge Kupası' için yarışacaklar. Bölge Kupası sonrasında bırakılacak 11 bin ekmekle birlikte askıya bırakılan ekmek toplamı 44 bini bulacak.

- İstanbul