08 Aralık 2018 Cumartesi 16:09



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:09

Aşkları engel tanımadı-Konuşma engelli Rabia ve Ömür çifti, aileleri ve sevenlerinin katıldığı görkemli bir tören ile dünya evine girdiADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde birbirini seven konuşma engelli Rabia ve Ömür çifti, aileleri ve sevenlerinin katıldığı görkemli bir tören ile dünya evine girdiler. Birbiriyle el işaretleri yardımı ile anlaşıp ilk görüşte aşık olan Rabia Alper ve Ömür Önder düğün törenlerinde dans edip doyasıya oynadılar. Konuşma engelli genç çift, pasta kesip bir birlerine pasta ikram ettiler. Damat Ömür Önder ise eşine el işareti yaparak "Seni seviyorum bir tanem" dedi.Düğün törenine konuşma engelli gelin Rabia'nın anne ve babası İsmail ve Servet Alper çifti ile yine aynı şekilde konuşma engelli damat Ömür Önder'in anne ve babası Mehmet ve Dursun Önder ile akrabaları, yakınları, davetliler ve AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı da eşlik etti.Milletvekili Dağlı konuşma engelli Rabia ve Ömür Önder çiftini tebrik ederek el işareti ile mutluluklar diledi.Vekil Dağlı, "Rabia ve Ömür kardeşime ve her iki aileye de hayırlı olsun diyorum. Dünya engelliler günü dolayısıyla buradaydık. Engelli kardeşlerimize akülü araba tahsis etmiştik. Biz ne diyorduk sevgiye engel koymayalım önemli olan o birbirimizi sevelim diyoruz. Kardeşlerimiz de birbirlerini sevmişler. Bugün de düğün merasimlerini yapıyoruz. Allah onlara sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yuva kurmayı, sağlıklı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Sayın Kaymakamımız ve Oda Başkanlarımızla bu iki çiftimizin mutluluklarına ortak olduk. Allah mahçup etmesin. Bu bizim açımızdan sosyal sorumluluk. Bunlar bizim evlatlarımız. Bu evlatlarımıza sahip çıkmak hepimizin borcu. Süleyman Delibaş başkanımıza sordum bu damadın işi var mı? Diye. O da bana emekçi ve gündeliğe giden bir kardeşimiz olduğunu söyledi. Sıkıntı çıkarsa ben yanımda çalıştırmaya hazırım dedi. İnşallah bundan sonraki süreçte hem bu kardeşlerimizi hem de buna benzer kardeşlerimizi yakından takip edeceğiz. Hepimizin engelli olma ihtimali var. Dünyaya nasıl geleceğiz kimsenin elinde değil. Ölümün olduğunu unutmamamız gerekiyor. Birlik ve beraberlik içerisinde Cenab-ı Allah'ın bizlere verdiği bu ömrü en iyi şekilde değerlendirmeliyiz" dedi.Konuşma engelli damadın eniştesi Kürşat Yıldırım; "Engelliler ama çok engelsizden çok iyi anlaşıyorlar ve daha iyi diyalogları var. Aileleri olarak daha bir hoş karşıladık. Münasibi böyle diyerek hayırlı uğurlu olsun dedik. Gelin ve damadımız el kol işaretleri ile engelli işaretleri ile birbirleri ile anlaşıyorlar" diye kaydetti.Damadın yakını Ergün Gök, "Ömür ve Rabia ikisi birbirlerini sevmişler, bir yuva kurmaya karar vermişler. Bizde bunlara öncü olduk. Şuanda yuvalarını kuruyoruz ömür boyu mutluluklar diliyoruz inşallah bir yastıkta kocarlar. İkisi anlaşıyor. İkisi de konuşma engelli olduğu için çok iyi anlaşıyorlar. El kol hareketleri ile dudak hareketleri ile kendileri çok iyi anlaşıyor bizde bunların yanındayız ikisine de ömür boyu mutluluklar diliyoruz" şeklinde ifade etti.