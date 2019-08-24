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Aşklarını Bodrum'da tazeliyorlar

Kasım ayında üçüncü kez aşklarına şans tanıyan şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver, aşklarını Bodrum'da tazeliyor.

24.08.2019 19:11 Aşklarını Bodrum'da tazeliyorlar

Kasım ayında üçüncü kez aşklarına şans tanıyan şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver, aşklarını Bodrum'da tazeliyor.


Hem tatil hem de aile ziyareti için Bodrum'a gelen ünlü çift objektiflere takıldı. Bir süredir evlenecekleri iddia edilen Murat Boz ve Aslı Enver önceki gün Bodrum'a geldi. Turgutreis Mahallesinde oturan Murat Boz'un ailesinin ziyaret eden ünlü çift, evlilik sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti. Aslı Enver ise "2 günlük tatildeyiz" dedikten sonra Boz'un ailesinin kaldığı eve girdi. - MUĞLA


Aslı Enver, Murat Boz, Bodrum, Magazin

Kaynak: İHA

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