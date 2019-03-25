Askom Toplantısı Erzurum'da Yapıldı

Kaynak: İHA

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyonunun sağlanması amacıyla Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü 'nün ev sahipliğinde Erzincan, Kars, Bayburt, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Artvin illerinin katılımıyla 2019 yılı 1.Bölge ASKOM toplantısı yapıldı.İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıyaSağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Ali Emre ÇAĞAN, belirtilen illerin Sağlık Müdürleri, Acil Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri Başkanları, Başkan Yardımcıları, İl Ambulans Servisi Başhekimleri ve birim sorumluları katıldı.Erzurum İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Gürsel Bedir'in başkanlık ettiği toplantıda; Erzurum ve bölge illerinde sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.Bölge illerin Acil Sağlık Hizmetleriyle ilgili konuların detaylıca ele alındığı ASKOM toplantısında, karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak önümüzdeki dönemde yapılması planlanan projelerle ilgili kararlar alındı. - ERZURUM