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ASKON Antalya Başkanı Urfan'dan faiz indirimine destek

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Antalya Başkanı Cahit Urfan, Türkiye'nin risk algısının değiştiği bir ortama kayıtsız kalamayacağını, genişlemeci politikaların tezahürü olarak faizlerin düşmesinin kaçınılmaz olduğunu bildirdi.

13.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:42ASKON Antalya Başkanı Urfan'dan faiz indirimine destek
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Cahit Urfan, 'nin risk algısının değiştiği bir ortama kayıtsız kalamayacağını, genişlemeci politikaların tezahürü olarak faizlerin düşmesinin kaçınılmaz olduğunu bildirdi.
Urfan, yaptığı açıklamada, küresel çapta jeopolitik risklerde ciddi artışın bulunduğunu ifade etti.
Dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de risk algısının değiştiğini vurgulayan Urfan, şunları kaydetti:
"Ticaret savaşları, AB ile İngiltere arasında yaşanan Brexit belirsizliği, İran ve Suriye'deki gelişmeler, 'nın büyük devletlerinden İtalya'da yaşanan siyasi belirsizlik, risk algısını değiştirdi. Bugün başta Avrupa Merkez Bankası ve Fed olmak üzere 47 merkez bankası küresel ekonominin ihtiyaç duyduğu teşvikleri karşılamak amacıyla genişlemeci para politikalarına dönüş yaptı. Haliyle bu risk algısının değişmesine Türkiye de kayıtsız kalamazdı. Merkez Bankası, yerinde karar vererek ülkemizde yatırım ortamını kilitleyen yüksek faize 'dur' diyerek, piyasaları canlandıracak adımları atmaya başladı."
Alınan kararı iş dünyası olarak yerinde bulduklarını belirten Urfan, piyasalardaki canlanmanın artarak devam edeceğini bildirdi.

Türkiye, Antalya, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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