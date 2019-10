ASKON Başkanı Aydın: "Merkez Bankasının cesur adımları devam etmeli"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın , "Bankalar fahiş oranlarda her yıl kar elde ettiklerini açıklarken, iş dünyamız ve vatandaşlarımızın sırtında faiz ağır bir yük olarak durmaktadır. Merkez Bankası bu cesur adımlarını atmaya devam etmeli, yatırımla sağlıklı büyüme modelinin önünü açmalıdır." dedi.Aydın, ASKON Kırıkkale Şubesi açılışı kapsamında düzenlenen "9. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Merkez Bankasının faiz kararını değerlendirdi.Faiz lobisi karşısında dik duruş sergileyip her zaman faizlerin düşmesi için çağrıda bulunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu üyelerini iş dünyası adına tebrik eden Aydın, şöyle konuştu:"Faizler düşerse kaos olur diyenler, bugün oluşan tabloyu çok iyi okumalı. Bugün faizlerin düşmesi ile enflasyonun da düştüğünü görüyoruz. Hamdolsun tek haneli rakamlara yeniden döndük. Bunun avantajlarını ilerleyen günlerde daha da iyi göreceğiz. Keza otomotiv sektörümüz yeniden canlandı. İnsanlarımız kredi borçlarını yeniden yapılandırma olanağı bularak büyük yüklerden kurtuldular. Reel sektörümüz yeniden yatırım yapmak için umutlandı. Şimdi artık yatırım, istihdam, ihracat ve büyüme dönemidir. Bankalar da bu adıma eşlik etmeleri, şirketlerimizin ve vatandaşlarımızın üzerindeki ağır faiz yükünü hafifleterek ticari, konut, araç ve ihtiyaç kredilerinde süratle indirimler uygulamalıdır. Bankalar fahiş oranlarda her yıl kar elde ettiklerini açıklarken, iş dünyamız ve vatandaşlarımızın sırtında faiz ağır bir yük olarak durmaktadır. Merkez Bankası bu cesur adımlarını atmaya devam etmeli, yatırımla sağlıklı büyüme modelinin önünü açmalıdır.""Bütün bunlar beyhude uğraşlardır"Ülke olarak çok sıcak ve hassas bir süreçten geçildiğini, bu süreçte yıllardır terör belasına binlerce şehidini vermiş Türkiye 'nin, hemen yanı başında Suriye sınırında terörist unsurların barınmasını istemediğini anlatan Aydın, uluslararası anlaşmalarda yer alan hukuki gerekçelerle terörist unsurlara operasyon başlattığını anımsattı.Ardından bu unsurların hamilerinin Türkiye'ye karşı ne tür tehditlerde bulunduğunu hep birlikte gördüklerini aktaran Aydın, şöyle devam etti:"ABD yaptırım tehdidinde bulunurken, AB Parlamentosu Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye hedefli yaptırım uygulanmasını istedi. Gümrük Birliği'nin askıya alınmasını istediler, gündeme aldılar. Tabi bütün bu panik bir yandan 4 milyon göçmene ev sahipliği yapıp milyarlarca dolar harcayan, bir yandan enerji koridorlarında arayışlara başlayan, öte yandan savunma sanayisini güçlendirerek operasyonel gücünü artıran ve her türlü ekonomik taarruzlara karşı direnç sağlayan bir Türkiye görmelerinden kaynaklanıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bütün bunlar beyhude uğraşlardır. Türkiye bütün bunlara dünden daha güçlü, dünden daha dirençli bir şekilde cevap verecektir. Artık sadece sahada değil, masada da kazanan Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanı önderliğinde hep birlikte gördük. Ülke ve iş dünyası olarak yılmayacağız, yıkılmayacağız. Daima daha da ilerilere koşarak bu emperyalist sistemlere, bu terör sevicilere gereken cevabı en güzel şekilde vereceğiz. Allah'ın izni ile ülkemizi güçlendirdikçe ülkemize karşı daha da saygılı olmalarını gerektiğini onlara öğreteceğiz."Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılan ASKON Kırıkkale Şubesi hizmete girdi.