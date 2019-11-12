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ASKON'dan bankaların pos kullanım ücreti zammına tepki

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Cevdet Nasıranlı, bankaların pos kullanım ücretlerine yüzde 20 zam yapmasına tepki gösterdi.

12.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:33ASKON'dan bankaların pos kullanım ücreti zammına tepki
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Şube Başkanı Cevdet Nasıranlı, bankaların pos kullanım ücretlerine yüzde 20 zam yapmasına tepki gösterdi.

ASKON Diyarbakır Şube Başkanı avukat Cevdet Nasıranlı, bankaların pos kullanım ücreti zammına tepki gösterdi. Nasıranlı, "Düşürülen faiz oranları ve pos komisyon oranlarına sınırlama getirilmesinin açığını bankalar pos kullanım ücretlerine zam olarak iş yerlerine yüklemiştir. Fırsatçılık yapılan her çalışma esnafımıza, milletimize ve ülkemize zarar vermektedir. Bankalar açıkça kendi menfaatleri gereği ülkeye zarar vermekte. İcra kurulunda bulunan her görevli hassas davranması gerektiğine inanıyorum. Bu yanlıştan bankalar bir an önce dönülmelidir. Bankalar esnafın kazancına ortak olmaktan vazgeçmeli. ASKON olarak esnafımızın yanındayız" dedi. - DİYARBAKIR

Cevdet Nasıranlı, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

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