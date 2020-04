ASKON'dan işçi çıkarılmasını önleyen düzenlemeye destek

Kaynak: AA

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Geçici istihdam güvencesi ile 3 ay boyunca işçi çıkarılamayacak olmasını sonuna kadar destekliyor ve bu yönde alınacak kararın arkasında duracağımızı belirtmek istiyoruz. ASKON olarak bu süreçte çalışandan yana alınacak her türlü kararın arkasında duracağız." ifadelerini kullandı.Aydın yaptığı açıklamada, koronavirüsün insan hayatını ve küresel ölçekte ülkelerin ekonomilerini tehdit ettiğini belirtti.Bu zorlu süreçte ülke ekonomilerinin adeta ayakta kalabilme mücadelesi verdiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:"Ülkemizde reel sektörü ayakta tutabilmek için işe devam kredi desteği, kısa çalışma ödeneği, vergi ve SGK ödemelerinin ötelenmesi, KGF oranının arttırılması vb. birçok konularda destekler getirilmiştir. İş dünyasının bir temsilcisi olarak, şu an içinden geçtiğimiz sürecin ne anlama geldiğini ve sonuçlarının nelere mal olabileceğini öngörmekteyiz. Dönem her türlü dayanışmanın, desteğin en üst seviyede milli bir sahiplenme ile verilmesini gerektiren bir dönemdir. İstihdamın korunabilmesi, hanelere AŞ ulaştırılabilmesi en hayati konulardan biridir."Aydın, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği olarak bu zor dönemde her daim çalışanların yanında olduklarını açıkladıklarını anımsatarak, "Kendilerini işsiz, güvencesiz bırakmayacağımızın taahhüdünde bulunduk. Geçici istihdam güvencesi ile 3 ay boyunca işçi çıkarılamayacak olmasını da sonuna kadar destekliyor ve bu yönde alınacak kararın arkasında duracağımızı belirtmek istiyoruz. ASKON olarak bu süreçte çalışandan yana alınacak her türlü kararın arkasında duracağız." ifadelerini kullandı.