Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ASKON'dan işçi çıkarılmasını önleyen düzenlemeye destek

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Geçici istihdam güvencesi ile 3 ay boyunca işçi çıkarılamayacak olmasını sonuna kadar destekliyor ve bu yönde alınacak kararın arkasında duracağımızı belirtmek istiyoruz.

09.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:50
ASKON'dan işçi çıkarılmasını önleyen düzenlemeye destek
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Geçici istihdam güvencesi ile 3 ay boyunca işçi çıkarılamayacak olmasını sonuna kadar destekliyor ve bu yönde alınacak kararın arkasında duracağımızı belirtmek istiyoruz. ASKON olarak bu süreçte çalışandan yana alınacak her türlü kararın arkasında duracağız." ifadelerini kullandı.
Aydın yaptığı açıklamada, koronavirüsün insan hayatını ve küresel ölçekte ülkelerin ekonomilerini tehdit ettiğini belirtti.
Bu zorlu süreçte ülke ekonomilerinin adeta ayakta kalabilme mücadelesi verdiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:
"Ülkemizde reel sektörü ayakta tutabilmek için işe devam kredi desteği, kısa çalışma ödeneği, vergi ve SGK ödemelerinin ötelenmesi, KGF oranının arttırılması vb. birçok konularda destekler getirilmiştir. İş dünyasının bir temsilcisi olarak, şu an içinden geçtiğimiz sürecin ne anlama geldiğini ve sonuçlarının nelere mal olabileceğini öngörmekteyiz. Dönem her türlü dayanışmanın, desteğin en üst seviyede milli bir sahiplenme ile verilmesini gerektiren bir dönemdir. İstihdamın korunabilmesi, hanelere AŞ ulaştırılabilmesi en hayati konulardan biridir."
Aydın, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği olarak bu zor dönemde her daim çalışanların yanında olduklarını açıkladıklarını anımsatarak, "Kendilerini işsiz, güvencesiz bırakmayacağımızın taahhüdünde bulunduk. Geçici istihdam güvencesi ile 3 ay boyunca işçi çıkarılamayacak olmasını da sonuna kadar destekliyor ve bu yönde alınacak kararın arkasında duracağımızı belirtmek istiyoruz. ASKON olarak bu süreçte çalışandan yana alınacak her türlü kararın arkasında duracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Orhan Aydın, Aydın, İşçi, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Ekonomi
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Türkiye’nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor Ekonomi
Türkiye'nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın Ekonomi
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek Ekonomi
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Ekonomi
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Dünya Bankası, Türkiye’nin 2020 büyüme beklentisini düşürdü Ekonomi
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini düşürdü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Haberler ›› Ekonomi ››ASKON'dan işçi çıkarılmasını önleyen düzenlemeye destek - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:42: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi 14:42: MB'nin döviz rezervi bir hafta 5,8 milyar dolar azaldı - Ekonomi 14:42: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Ekonomi 14:40: Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi 14:38: Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi 13:39: Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı - Magazin 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:40: Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi - Ekonomi 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:23: Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü - Ekonomi