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ASKON'dan sağlık çalışanlarına ücretsiz asetatlı maske

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "ASKON olarak Kovid-19 virüsüne karşı sağlık çalışanlarımızın ihtiyacı olan asetatlı maske üretimine girerek ücretsiz bir şekilde bu maskeleri sağlık çalışanlarına teslim etmeye başlıyoruz.

24.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:48
ASKON'dan sağlık çalışanlarına ücretsiz asetatlı maske
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "ASKON olarak Kovid-19 virüsüne karşı sağlık çalışanlarımızın ihtiyacı olan asetatlı maske üretimine girerek ücretsiz bir şekilde bu maskeleri sağlık çalışanlarına teslim etmeye başlıyoruz." ifadesini kullandı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ekonomisine olası hasarlarını en aza indirgemek için milli ekonomi seferberliği ilan eden ASKON, gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına ücretsiz asetatlı maske dağıtımı için harekete geçti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ulusal çapta tüm ekonomileri etkileyen Kovid-19 salgınının Türkiye ekonomisi üzerinde de olumsuz hasarlar tesis edebilmesinin mümkün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu bağlamda ekonominin tüm paydaşlarını milli ekonomi seferberliğine davet etmiştik. Bu düşünce ile taşın altına elimize koymaya devam ediyoruz. ASKON olarak Kovid-19 virüsüne karşı sağlık çalışanlarımızın ihtiyacı olan asetatlı maske üretimine girerek ücretsiz bir şekilde bu maskeleri sağlık çalışanlarına teslim etmeye başlıyoruz. Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Mertcan Bey'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttüğü DOF Robotic tesislerinde başlatılan bu çalışmayı yurt genelinde bulunan şubelerimiz aracılığıyla Türkiye geneline yayarak illerdeki sağlık müdürlüklerine ücretsiz bir şekilde asetatlı maskelerimizi dağıtacağız."
Aydın, sağlık çalışanlarının bu süreçte her şeyin en güzelini hak ettiğini aktararak, "ASKON olarak bu özverileri için kendilerine teşekkür mahiyetinde bu çalışmaya girdik. Bu projeyi uygulamaya geçiren Mustafa Mertcan kardeşimize ve projeye destek veren tüm şubelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca yine ekonominin tüm paydaşlarını bu süreçte milli ekonomi seferberliğine ve bu virüs tehlikesine karşı topyekun birlikte mücadeleye davet ediyorum. Haydi Türkiye, birlikte en güzel günlere, milli ekonomi seferberliğine…" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Orhan Aydın, Ekonomi, Aydın, Ekonomi

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