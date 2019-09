ASKON'dan terör örgütünün eline düşmüş gençlerin annelerine destek

ASKON'dan terör örgütünün eline düşmüş gençlerin annelerine destekASKON'dan 'Ana Yüreğine Ses Ver' açıklamasıİSTANBUL - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, "Terör örgütünün eline düşmüş gençlerimize sesleniyoruz. Sahipsiz ve kimsesiz değilsiniz. Başta devletimiz olmak üzere biz iş insanları olarak yanınızdayız. Kandırılmış ve pişmanlık içinde olabilirsiniz. Bugün okul sıranızda olabilirdiniz. Yol yakınken pişmanlık yasasından bir an önce faydalanın ve aramıza katılın. Okullarınıza dönün" dedi.Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), 'Anne Yüreğine Ses Ver' konulu bir basın açıklaması yaptı. Çocukları terör örgütü tarafından kaçırıldığı için eylemde bulunan annelere destek amacıyla ASKON Doğu ve Güney Doğu şube başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda konuşan ASKON Başkanı Orhan Aydın, terör örgütünü eline düşmüş gençlere çağrıda bulundu."Terör örgütlerinin elinde olan gençlerin annelerinin feryatlarına kayıtsız kalmadık"Aydın, PKK ve PYD terör örgütlerinin elinde olan gençlerin annelerinin feryatlarına kayıtsız kalmadıklarını söyleyerek, "Hacire analarımızın duygularına tercüman olmak ve onların sesini daha da gür bir şekilde duyurabilmek adına bugün başta doğu ve güney doğudan il başkanlarımız olmak üzere, ASKON yönetiminde bulunan iş insanları ve Türkiye 'nin dört bir yanından katılım sağlayan il başkanlarımız ile bu basın açıklamasını gerçekleştirmekteyiz" dedi.Aydın sözlerine şöyle devam etti: "Peygamber efendimiz, Veda hutbesinde yapmış oldukları hitapta şunları söylüyor. 'Ey İnsanlar. Rabbiniz bir, ceddiniz birdir. Dikkat edin. Arap'ın başka ırka, başka ırkın da Arap'a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır' diyerek evrensel bir mesaj vermiştir. İnsanlar arasındaki kimlik, renk, ırk gibi tüm üstünlükleri yok saymıştır. Yine anayasamızda belirtildiği üzere herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzer sebeplerle ayırım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz denilerek kanun önünde eşit sayılmıştır"."Ülkemiz bu coğrafyada her zaman emin bir bölge olmuş, mazlumun imdadına koşmuştur"Türkiye'de herkes aynı hak ve hukuka sahip olduğunu belirten Aydın, "Uzun yıllardır terör belası ile mücadele etmekteyiz. Bu mücadele sürecinde şehitler ve gaziler vermekteyiz. Yine bu süreçte malum emperyalist güçlerin kuklası durumundaki terör örgütü PKK ve PYD tarafından gençlerimiz kandırılarak terör örgütünün kanlı eylemlerinin bir parçası haline getirilmekte sonu çıkmaz bir yolda hayatları karartılmaktadır. Oysa ki ülkemiz bu coğrafyada dünden bugüne her zaman emin bir bölge olmuş, mazlumun imdadına koşmuştur. Hamdolsun Türkiye, Küresel İnsani Yardım raporunda da belirtildiği gibi dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesidir. Şartlarımız her ne olursa olsun hükümetimiz başta olmak üzere, ülkemizin sivil toplum örgütleri, yeryüzünün hangi coğrafyasında, hangi kıtasında bir mazlumun gözünde yaş aksa o acıyı silmek için gayret sarf etmektedir. İşte bizler böyle bir medeniyetin bir parçasıyız. Hal böyle iken bu cennet vatanı öteden beri parçalamak isteyen zihniyetlerin hesabı kitabı hiçbir zaman bitmemektedir. Böl, parçala yönet zihniyeti ile hareket eden emperyalist güçlerin ülkemiz üzerindeki emelleri hiçbir zaman son bulmamış, bu hayasızca akınları Kut'ül Amare ve Çanakkale gibi nice destanlarımızda olduğu gibi Diyarbakırlısından, Trabzonlusuna, Ağrılısından, Edirnelisine kadar aziz milletimizin siper ettiği göğüslerinde son bulmuştur" açıklamalarında bulundu."Ana yüreği asla hata yapmaz"Türkiye'nin tarihinde birlik ve dayanışma içinde olduğu zaman nice zaferleri hediye ettiğini sözlerine ekleyen Aydın, "Anadolu toprakları yedi bölgesi, dört mevsimi, eşsiz güzelliği ve zengin medeniyeti ile adeta yeryüzündeki bir cennet konumundadır. Bugün hamdolsun bu değerleri bilen annelerimiz var. Hacire Akar, Remziye Akkoyun, Ayşegül Biçer, Fevziye Çetinkaya hepsinin ellerinden öpüyorum. Bu pek kıymetli analarımız bugün bir kaosa, sonu yangınla biten büyük bir hainliğe dur diyebilmek için cesur seslerini çıkarmaktadırlar. Onlar yüreklerini dinlediler. Ana yüreği asla hata yapmaz. Biz de analarımızın yüreğinden çıkan bu sese kulak verip bugün sizlerin karşısına çıktık" diye konuştu."Terör örgütünün eline düşmüş gençler, sahipsiz ve kimsesiz değilsiniz"Bu yüreklere asla kayıtsız kalmayacaklarının altını çizen Aydın, "Anadolu'nun Aslanları olarak analarımızın feryadına nasıl destek olabiliriz diye istişarelerde bulunduk. Bugün bu konuda bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Yeni bir eğitim ve öğretim döneminin başındayız. Özellikle terör örgütünün eline düşmüş gençlerimize sesleniyoruz. Sahipsiz ve kimsesiz değilsiniz. Başta devletimiz olmak üzere biz iş insanları olarak yanınızdayız. Kandırılmış olabilirsiniz. Pişmanlık içinde olabilirsiniz. Bugün okul sıranızda olabilirdiniz. Yol yakınken pişmanlık yasasından bir an önce faydalanın ve aramıza katılın. Okullarınıza dönün. Eğer herhangi bir terör olayına karışmamış iseniz, okuduğunuz sürece ASKON olarak eğitiminizi tamamlayabilmeniz için sizlere burs temin edeceğiz. Okulunuz bitirdiyseniz bize müracaat edin, iş konusunda size destek olacağız. Yeter ki o elleri öpülesi analarınızı daha fazla üzmeyin. Bu cennet vatan her bir bireyimize kucak açtığı gibi sizlere de kucak açacaktır. Kesinlikle terörün bir parçası olarak ihanet içinde olmayın. Hayatınızı karartmayın. Yol yakınken doğru olanı seçin ve insanlığın yüzkarası olan teröre bulaşmayın" şeklinde konuştu.