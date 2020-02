ASKON Genel Başkanı Aydın: "28 Şubat FETÖ sermayesini palazlandırdı"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "28 Şubat postmodern darbesinde Anadolu sermayesinin yeşil sermaye olarak karalanarak, yerine FETÖ'cü sermaye odaklarının ikame edildiğini bugün görebiliyoruz." dedi.

Aydın, yaptığı açıklamayla 23. yılında 28 Şubat'ın ülke ekonomisine etkilerini değerlendirdi.

Bazı olayları yorumlayabilmek için zamana ihtiyaç olduğunu belirten Aydın, "Bugün geriye dönüp baktığımızda bazı şeyleri daha iyi anlayabiliyoruz. 28 Şubat postmodern darbesinde Anadolu sermayesinin yeşil sermaye olarak karalanarak, yerine FETÖ'cü sermaye odaklarının ikame edildiğini bugün görebiliyoruz. 28 Şubat ekonomik olarak Anadolu sermayesini bitirirken, FETÖ sermayesini palazlandırmıştır." dedi.

Aydın yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün geriye dönüp baktığımızda 1995 yılında Refah Partisi'nin iktidara gelmesi ile birlikte sistemli bir şekilde ülkede kutuplaştırma hareketleri görmekteydik. Bununla birlikte suni oluşumlar ve bir çok senaryolara taş çıkartacak kumpaslar ardı ardına gelmeye başladı. Beraberinde 1997 yılında Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantısı ile ülkemiz demokrasi tarihinin utanç süreci başlatıldı. Komuta kademesi, iş dünyası, basın yayın ve yargı organları bu kumpas senaryolarını gerekçe göstererek seçilmiş meşru hükümeti yıktığı gibi, özgürlük alanlarına müdahale ederek topluma bir dayatmada bulundu. Bu süreçte ekonomi alanında da ülkemizin çok ciddi kayıpları oldu."

250 milyar dolarlık kayıp

"Gecelik faizler yüzde 7 binlere çıkarılmış akabinde bankaların içi boşaltmıştır." diyen Aydın, "18 banka, dile kolay, TMSF'ye devredilmiştir. Bankalardan kalan borçlar ise halkımızın üzerine yıkılmıştır. Enflasyon yüzde 70'lere çıkmış, kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 80'e ulaşmıştır. Nereden bakarsanız bakın 250 milyar dolar bir kaybımız bu süreçte yaşanmıştır." yorumunu yaptı.

Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sürecin en dikkati çekici yönü de Anadolu sermayesinin yeşil sermaye olarak nitelendirilip hedefe konulması ve itibarsızlaştırılarak iflaslara sürüklenmesi olmuştur. Ama gelin görün ki, dönemin başbakanı rahmetli Erbakan'ın her daim dikkat edilmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunduğu FETÖ yapılanmasına hiçbir şekilde dokunulmamıştır. FETÖ yapılanması ve postmodern darbeciler kolkola girerek meşru hükümeti istifaya zorlamıştır. Öyle ki Anadolu sermayesi iflaslara sürüklendirilirken FETÖ'nün sermaye ayağı Bank Asya'ya dokunulmamış, FETÖ sermayesi palazlandırılmış, iflas ettirilen Anadolu sermayesinin yerine FETÖ'cü sermaye grupları iştiraklerini oluşturmuşlardır.

Tabi bugün bunları yaşadığımız süreçler sonucunda daha iyi analiz ediyor ve daha iyi anlıyoruz. Meşru olmayan her türlü yaptırımlar ve oluşumlar ülkemiz adına büyük bir tehlike oluşturmakta ve geleceğimizi tehdit etmektedir. Bu nedenle şeffaflık ilkesi her daim temel ilke olmalı ve millet iradesine dayalı oluşumlar en büyük saygıyı görmelidir. Dileriz geçmişte yaşadıklarımız ülkemiz adına acı da olsa büyük tecrübe olur ve arzulanan, istenilen bir Türkiye'de hep birlikte yaşamaya devam ederiz. 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar asla ve asla unutulmamalıdır."

Kaynak: AA