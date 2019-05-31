ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın konuya ilişkin şunlar ifade etti

Türkiye'nin ilk çeyrekte 1,3 ile büyüyerek teknik resesyondan çıkması sevindirici bir gelişme. Alınan yapısal tedbirlerle tasarrufa dayalı enflasyonu önceleyen bir politikayı uyguluyoruz. Özellikle inşaat ve sanayi sektörüne verilecek ağırlıkla yılın ikinci çeyreğinde büyümede yine bir artış gözlemliyoruz. Genel itibarı ile ekonomimizde bir daralma yaşansa da uzun vadede enflasyon dizginlenerek gerçekleşecek bir büyüme ülke ekonomimiz açısından daha sağlıklı görünüyor. Bu yönde alınan tedbirlerin sonuç vereceğini düşünüyor orta ve uzun vadede Türkiye'nin büyümesinin artarak devam edeceğini öngörüyoruz.

YIL SONUNU 50 MİLYAR DOLAR DOLAYINDA KAPATIRIZ

ilk 4 ayda 9 milyar 776,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen dış ticaret açığının, son 10 yılın en düşük ocak-nisan açığı olduğunu belirten ASKON Genel Başkanı Aydın, döviz kurunun etkisi, iç talebin azlığı, altın ithalatındaki yavaşlama, ekonomide dengeleme süreci ve beraberinde gelen tasarruf tedbirlerinin cari açık rakamlarında etkili olduğunu söyleyerek, ikinci çeyreğin başında 35 milyar dolar bandında kadar cari açıkta daralma gözlemliyoruz. Bununla birlikte yıl sonuna doğru yaşanacak kısmı artışla yılı 50 milyar dolar dolayında kapatacağını öngördüklerini belirtti.

Kaynak: Bültenler