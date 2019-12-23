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ASKON Kayseri'den KVKK'da revize talebi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Başkanı Ali Özcan yönetim kurulu ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

23.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:15 ASKON Kayseri'den KVKK'da revize talebi
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Ali Özcan yönetim kurulu ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Misafirperverlikleri için başkan ve ekibine teşekkür eden Özcan, ziyaretin ardından gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ali Özcan, iş dünyasının 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek olan Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na (KVKK) hazır olmadığını ifade etti.

ASKON Kayseri Başkanı Özcan, "Bu kanunu iş dünyası olarak önemsemekle birlikte kanunun öneminin ve içeriğinin tam olarak algılanmadığı görüşü içerisindeyiz" dedi. Özcan, iki yıllık bir geçiş süreci sonrası yeni yılda KVKK'nın zorunluluk haline geleceğini belirterek, "Bu kanunu iş dünyası olarak önemsemekle birlikte kanunun öneminin ve içeriğinin tam olarak algılanmadığı görüşü içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konunun uzmanları tarafından düzenlemiş oldukları KVKK bilgilendirme toplantısında birçok kuruluşun konuya çok yabancı olduğunu gördüklerini aktaran Özcan, kanunun kapsamı, içeriği ve uygulamasının nasıl olacağı noktasında firmaların tam olarak kendilerini hazırlamadığını ifade etti.

Ali Özcan, KVKK'nın bir yıl ötelenmesi gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Bu süreç içerisinde firmaların konuyla alakalı bilgilendirilmesi, eğitimlerin sıklaştırılması, neden gerekliliğinin kaçınılmaz olduğu, içeriğinin neleri kapsadığı ve ne gibi sonuçların elde edileceği hususların net bir çerçeveye anlaşılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Ali Özcan, Kayseri, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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