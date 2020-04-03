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ASKON Mersin Şubesinden 50 bin maske desteği

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin Şubesince, başta sağlık çalışanları olmak üzere bazı kamu çalışanları ve ihtiyacı olanlara ulaştırılmak üzere 50 bin adet tıbbi maske desteği sağlandığı bildirildi.

03.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:09
ASKON Mersin Şubesinden 50 bin maske desteği

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin Şubesince, başta sağlık çalışanları olmak üzere bazı kamu çalışanları ve ihtiyacı olanlara ulaştırılmak üzere 50 bin adet tıbbi maske desteği sağlandığı bildirildi.


ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını dolayısıyla zor bir süreçten geçildiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye üretime devam etmek zorundadır" çağrısına sonuna kadar destek verdiklerini kaydeden Arslan, bunun yanında ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın'ın, başta sağlık çalışanları olmak üzere bazı kamu çalışanları ve ihtiyacı olanlara ulaştırılmak üzere 1 milyon maske hedefine destek olmak için 50 bin tıbbi maske alımı gerçekleştirdiklerini söyledi.


Arslan, "Bizler iş adamları olarak sorumluluklarımızın bilinci ile ülkemizin ihtiyacını karşılamak için çalışanlarımızın, çözüm ortaklarımızın ve iletişimde olduğumuz herkesin sağlığını riske atmadan, 7 gün 24 saat çalışmalarımıza devam etmekteyiz. ASKON Mersin Şubesi olarak vatandaşlarımızın bu süreçte müsterih olup, uyarıları dikkatle takip ederek gereken hassasiyeti göstermesini rica ederiz" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Etiketler: Hasan Arslan, Orhan Aydın, Mersin, Güncel
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