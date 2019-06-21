21.06.2019 16:24
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ASKON Sivas Şubesi'nden SESOB'a ziyaret

ASKON Sivas Şubesi

Sivas'ta teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Sivas Şubesi, Sivas Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal'ı ziyaret etti.

Sivas 'ta teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Sivas Şubesi, Sivas Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal 'ı ziyaret etti.
SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, ASKON Şube Başkanı Kadir Darıcık, yönetim kurulu üyeleriyle Köksal'ı ziyaret ederek bir süre görüş alışverişinde bulundu.
Darıcık, Türkiye genelindeki 35 ve yurt dışındaki şubeleriyle ülkenin kalkınması için gayret göstereceklerini belirtti.
Sivas'ta ASKON şubesini yeni kurduklarını ve ziyaretler yaparak amaçlarını anlattıklarını aktaran Darıcık, "Esnaf teşkilatını da ziyaret ederek Sayın Beşir Köksal'ın bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak istedik." ifadelerini kullandı.
Darıcık, 22 Haziran 2019 Cumartesi günü e-ticaret ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Köksal ise iş adamlarının oluşturduğu STK'ların ülkenin gelişmesinde ve yatırımlar yaparak istihdam sağlanması noktasında önemli katkıları olduğunu vurguladı.
Köksal, ASKON'un Sivas'ta faaliyete başlamasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: AA
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