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ASKON Şube Başkanı Hasan Arslan'a çifte ödül

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, 'Mersin İş ve Ekonomi Ödülleri' gecesinde iki ödül birden aldı.

30.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:03ASKON Şube Başkanı Hasan Arslan'a çifte ödül
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Şube Başkanı Hasan Arslan, 'Mersin İş ve Ödülleri' gecesinde iki ödül birden aldı.

Mersin'de yayın yapan Rota Business Dergisi tarafından düzenlenen 'ROTABusiness Mersin İş ve Ekonomi Ödülleri' sahiplerini buldu. Bir otelde düzenlenen ödül gecesine, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli ile iş insanları katıldı. İş dünyasının önde gelen firma temsilcilerinin de katıldığı gecede, ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan iki ödül birden aldı.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Arslan, "Ekonominin nabzını tutan ve yön veren yayın kuruluşları bu sektörün iyisini ve kötüsünü ayırt etmemizde çok fayda sağlamaktadır. Araştırmacı olmaları sayesinde rotamızı hep doğru yönde devam ettiriyoruz" dedi. - MERSİN

Hasan Arslan, Vahap Seçer, Ekonomi, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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