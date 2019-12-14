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"Asla gerçek kürk kullanmam" diyen Aleyna Tilki'nin ceketinde rakun kürkü kullanılmış

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken genç şarkıcı Aleyna Tilki, "Hiçbir zaman gerçek kürk kullanmadım ve asla kullanmam" sözünü çabuk unuttu. Genç şarkıcının, geçtiğimiz gün giydiği ceketinde rakun kürkü kullanıldığı ortaya çıktı.

14.12.2019 18:27 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:06

2017 yılında "Sen Olsan Bari" şarkısına çektiği klipte pembe kürk giyen Aleyna Tilki, o dönem tepki çekmişti.

Pembe kürkün gerçek olmadığını söyleyen 19 yaşındaki şarkıcı, "Hiçbir zaman gerçek kürk kullanmadım ve asla da kullanmam" diyerek kendisini savunmuştu.

"ASLA GERÇEK KÜRK KULLANMAM" SÖZÜNÜ ÇABUK UNUTTU

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Aleyna Tilki, "Asla gerçek kürk kullanmam' sözünü çabuk unuttu. Genç popçu, geçtiğimiz gün kürk detaylı ceketiyle dikkat çekti.

CEKETİNDE RAKUN KÜRKÜ KULLANILDI

Instagram'da gerçek kürk giyen ünlüleri ifşa eden 'stopwearingfur' hesabı, Aleyna Tilki'nin ceketinde rakun kürkü kullanıldığını açıkladı.

Tilki'nin giydiği 4 bin 500 TL'lik ceketin markası 'Forte Couture'un resmi hesabında da cekette gerçek rakun kürkü kullanıldığı belirtiliyor.

İşte Aleyna Tilki'ye gelen tepkilerden bazıları:

-Rakun giymese ölürdü zaten

- Daha önce sahte kürk gitmişti kürk mü giydin diye soranlara tabii ki gerçek değil demişti ama artık giyiyor demek ki

- Nasıl vicdanları el veriyor Allah'ım ben görünce ciğerlerim parçalanıyor bunlar giyiyorlar yazıklar olsun

- Gerçekten güzelleştiklerini mi zannediyorlar

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Aleyna Tilki, Magazin


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