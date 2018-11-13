Aslan'a 3 Piyango

Milli takımların maçları için verilecek ara, sakatlıklardan çok çeken Galatasaray
'a ilaç gibi gelecek. Sarı-kırmızılılarda Fernando, Nagatomo ve Eren Derdiyok
'un, Atiker Konyaspor
ile oynanacak olan maça kadar hazır hale gelecekleri belirtildi.
Özellikle Fernando'nun dönmesini dörtle gözle bekleyen teknik kadronun, yaşanan gelişmelerden son derece mutlu olduğu belirtildi. Tedavi sürecinin sona ermesinden ardından kondisyon antrenmanlarına başlayan Brezilyalı futbolcunun dönmesiyle birlikte orta alanda eli rahatlayacak olan Fatih Terim
, Nagatomo konusundaki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Japon
futbolcunun oynayıp oynamayacağı konusunda ise teknik kadro riskten kaçınıyor. Bu konudaki inisiyatifin futbolcuya bırakılacağı belirtildi.
Bir diğer sorunlu isim Eren Derdiyok'un ise ağrılarının kalmadığı ve uygun görülmesi durumunda sahaya çıkabileceği belirtildi. Böylece sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba
dışındaki isimler, milli aradan sonraki ilk lig maçına kadar hazır olacak.