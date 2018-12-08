Aslan'a Evinde Şok

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray
, taraftarı önünde Çaykur Rizespor
'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibiyle 2-2 berabere kalarak üst üste 4. iç sahada maçından da 1 puanla ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Onyekuru'nun pasında topla buluşan Rodrigues, sol kanattan ceza sahası içine girerek çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Gökhan topu kornere gönderdi. 8. dakikada savunmanın hatasında topla buluşan Onyekuru ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak Gökhan bu pozisyonda da topu kornere çıkardı. 14. dakikada Rizespor'un savunmadan çıkaramadığı topu kapan Onyekuru, müsait durumdaki Rodrigues'e çıkardı. Bu futbolcunun şutu üstten auta gitti. 27. dakikada Boldrin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Samudio'nun kafayla indirdiği topa Muriqi vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı. 39. dakikada sol kanattan Rodrigues'in yaptığı ortada topu sırtı kaleye dönük şekilde kontrol eden Onyekuru'nun röveşata vuruşunda kaleci Gökhan son anda topu kornere çeldi. 40. dakikada gelişen Galatasaray atağında savunmanın müdahalesi sonrasında top Selçuk
'ta kaldı. Bu futbolcunun pasında Rodrigues topu ağlara gönderdi. 1-0
56. dakikada Selçuk İnan
, Linnes'le verkaç yaptıktan sonra topu Onyekuru'ya aktardı. Bu futbolcu düzeltip çok sert vurdu. Kaleci Gökhan'dan dönen topu savunma kornere attı. 58. dakikada Rodrigues'in pasında topla hareketlenen Nagatomo, ceza sahası içine gönderdi. Savunmanın arasından yükselen Eren müsait pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0 60. dakikada Abdullah'ın ortasında Samudio indirdi. Muriqi'nin şutunda Muslera
topu iki hamlede güçlükle kontrol edebildi. 67. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Saadane'nin ortasında Ahmet Çalık
'tan seken topu Muriqi indirdi. Boşta kalan topa Umar Aminu çok sert vurarak farkı 1'e indirdi. 2-1 72. dakikada kazanılan serbest vuruşta topla buluşan Boldrin, Muriqi'yi gördü. Bu futbolcunun sert şutunda Ahmet Çalık'a çarpan top kornere çıktı. 80. dakikada sol kanatta topla buluşan Umar Aminu'nun ceza sahası içine yaptığı ortada boş pozisyondaki Samudio ayağının dışıyla vurarak topu ağlara gönderdi. 2-2 90+2. dakikada sol kanattan atılan uzun topta savunmanın arkasına hareketlenen Muriqi, Muslera'nın üzerinden aşırtmak istedi ancak tecrübeli kaleci gole izin vermedi. 90+5. dakikada savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Umar Aminu, Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Muslera gole izin vermedi.
KÜNYE
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık
xx, Kemal Yılmaz
xx, Serkan Olguncan
xx Galatasaray: Muslera x, Mariano xx, Ahmet Çalık x, Ozan xxx, Nagatomo xx, Selçuk xx, Onyekuru xx (Ömer Bayram
dk. 77 x), Feghouli xx (Maicon
dk. 86 ?), Muğdat x (Linnes dk. 46 xx), Rodrigues xx, Eren xx Yedekler: İsmail, Yunus, Atalay, Gökay, Abdussamed
, Ali Yavuz
, Celil Teknik Sorumlular: Levent Şahin
- Ümit Davala
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Orhan xx (Koray dk. 68 xx), Saadane xx, Brabec xx (Süleyman dk. 79 xx), Mehmet Uslu
xxx, Petrucci xxx, Abdullah xx, Aminu xxx, Boldrin xxx (Fink dk. 85 ?), Samudio xx, Muriqi xxx Yedekler: Ujkani, Cihan, Talbi, Robin Yalçın, Gladkyy, Emir Han
, Eren Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Rodrigues (dk. 40), Eren (dk. 58) (Galatasaray), Umar Aminu (dk. 67), Samudio (dk. 80) (Çaykur Rizespor) Sarı kartlar: Nagatomo, Selçuk (Galatasaray), Orhan (Çaykur Rizespor)
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin
Topaloğlu - Uygar Aydın/İHA)
Çaykur Rizespor,Galatasaray,Rizespor
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:11