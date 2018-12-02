Aslan Bu Sezon 4. Mağlubiyetini Aldı

Beşiktaş
'a deplasmanda yenilen Galatasaray
, bu sezon Süper Lig'de 4. mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar bunların hepsini dış sahada yaşadı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park
'ta karşı karşıya geldiği Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Bu müsabaka ile birlikte sarı-kırmızılılar ligdeki 4. mağlubiyetini aldı. Bu sezon tüm mağlubiyetlerini dış sahada yaşayan Galatasaray, ligde daha önce Trabzonspor
, Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor
deplasmanlarında sahadan yenilgi ile ayrılmıştı. Bu maçın ardından Aslan, 24 puanda kaldı.
(Oğuzhan Ort/İHA)
Vodafone Park,Beşiktaş,Galatasaray
02 Aralık 2018 Pazar 22:46