Aslan Çocuk Filmi

Aslan Çocuk Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Bir aslan yavrusu olan Kidd Mane, evsiz kalmıştır. Kendisine kalacak bir yer bulmak için yola koyulan Kidd, şerifi olmayan bir kasaba olan Tuckerville’e gelir. Kasabanın batı yerleşimine gelen Kidd, burada yeni insanlarla tanışmak ve arkadaş edinmek ister. Kasabada iş aramaya başlayan Kidd, bu sırada Tuckerville'ye yeni şerif atandığını öğrenir. Hakim Ryker, Bayan Scarlet ve Bayan Clarabelle’ın şerif olmasıyla asıl macera başlayacaktır.James SniderBC FurtneyAnimasyonThe Lion Kid2019ABDİngilizce72 dk.CJ Entertainment Turkey06.09.2019