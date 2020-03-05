Aslan Çocuk Filmi

Bir aslan yavrusu olan Kidd Mane, evsiz kalmıştır. Kendisine kalacak bir yer bulmak için yola koyulan Kidd, şerifi olmayan bir kasaba olan Tuckerville’e gelir. Kasabanın batı yerleşimine gelen Kidd, burada yeni insanlarla tanışmak ve arkadaş edinmek ister. Kasabada iş aramaya başlayan Kidd, bu sırada Tuckerville'ye yeni şerif atandığını öğrenir. Hakim Ryker, Bayan Scarlet ve Bayan Clarabelle’ın şerif olmasıyla asıl macera başlayacaktır.Yönetmen:
James SniderSenaryo:
BC FurtneyFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
The Lion KidYapımcı Firma:
0Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
72 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
06.09.2019 Aslan Çocuk Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.