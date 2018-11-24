Aslan'dan Protesto

<br><br>Fenerbahçe derbisinin ardından verilen cezalar sonrasında Futbol Federasyonu'yla büyük gerilim yaşayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine temsilci göndermemesinin ardından, dünkü karşılaşma sonrasında da basın toplantısına hiç bir teknik adam katılmadı. Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan Levent Şahin, karşılaşmanın ardından açıklama yapmadan takım otobüsüne bindi. <br><br><div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div>