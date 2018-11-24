24 Kasım 2018, 08:22
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Aslan'dan Protesto

Aslan

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan Levent Şahin, karşılaşmanın ardından açıklama yapmadan takım otobüsüne bindi.



Fenerbahçe derbisinin ardından verilen cezalar sonrasında Futbol Federasyonu'yla büyük gerilim yaşayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine temsilci göndermemesinin ardından, dünkü karşılaşma sonrasında da basın toplantısına hiç bir teknik adam katılmadı. Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan Levent Şahin, karşılaşmanın ardından açıklama yapmadan takım otobüsüne bindi. 

Futbol Federasyonu,Levent Şahin,Galatasaray
24 Kasım 2018 Cumartesi 08:22

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