Aslan Derbi Öncesi Yara Aldı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray
, sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor
ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Fernando'nun şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan
çeldi. 8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Jahovic pasını kale önündeki Traore'ye aktardı. Ömer Bayram
'ın araya girerek yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak kornere gitti. 11. dakikada Skubic'in sağ taraftan yaptığı ortada kale önünde Jahovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti. 16. dakikada ceza yayı önünden Eren'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 18. dakikada sol taraftan Ferhat'ın yaptığı ortada top ön direkte savunmadan sekti. Ceza sahası dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer Ali
'nin yaptığı vuruşta kaleci Muslera
topu kornere çeldi. 20. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Feghouli'nin ortasında kale önünde Eren'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 29. dakikada sağ taraftan Fernando'nun içeri çevirdiği topa Eren'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 41. dakikada savunmadan atılan uzun pasta topla buluşan Ömer Ali'nin kaleci Muslera ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Muslera oyun alanına çeldi. 51. dakikada Milosevic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Jahovic'in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 60. dakikada Traore'nin ara pasında Jahovic ceza sahası içi kale önünde topla buluştu. Jahovic'in pasında sağ çaprazdan Ömer Ali'nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yakın direkten oyun alanına döndü. 63. dakikada Feghouli'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Selçuk
'un düzelterek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti. 69. dakikada sağ kanattan Mariano'nun yaptığı ortada kale önünde Uğur Demirok
'un ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 86. dakikada Eren'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı. 87. dakikada Serdar Aziz
'in ceza sahası içi sağ çaprazında Skubic'e yaptığı müdahaleyi hakem Hüseyin Göçek
, penaltı olarak değerlendirdi. 90. dakikada Skubic'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın solundan ağlara gitti. 1-1
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mehmet Cem
Hanoğlu xx, Erdem Bayık
xx
Galatasaray: Muslera xx, Ozan Kabak
xx, Serdar xx, Maicon
xx, Mariano xx, Fernando xx (Celil Yüksel dk. 81 ?), Selçuk xx (Muğdat dk. 67 x), Ömer xx, Feghouli xx, Onyekuru xx, Eren xx Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık
, Linnes, Yunus Akgün
, Nagatomo Teknik Sorumlu: Levent Şahin
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Diagne xx, Uğur Demirok xx, Ferhat xx (Hadziahme dk. 80 ?), Jonsson xx (Fofana dk. 72 x), Jevtovic xx, Ömer Ali xx, Milosevic xx, Traore xx, Jahovic xx (Yatabare dk. 72 x) Yedekler: Mahmut Taşkıran
, Volkan Fındıklı
, Ali Turan, Abro, Vedat Bora
, Opanasenko, Mücahit Atalay
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Uğur Demirok (dk. 69 k.k.) (Galatasaray), Skubic (dk. 90 pen.) (Atiker Konyaspor) Kırmızı kart: Serdar (dk. 87) (Galatasaray) Sarı kartlar: Ozan Kabak (Galatasaray) Traore, Serkan, Hadziahmetovic (Atiker Konyaspor)
(Bora Akyol - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Konyaspor,Galatasaray