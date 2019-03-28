Aslan Doğa" Sahalarda

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Doğa Sigorta'nın, Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı için özel olarak hazırladığı maskotu "Aslan Doğa" ilk kez Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Japan maçında sahaya çıktı.Doğa Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, ev sahibi takım Galatasaray Doğa Sigorta'nın 93-87 sonuçla kazandığı maç, bir spor müsabakası olmanın yanı sıra seyirciler için eğlenceli anlara da sahne oldu.Sahadaki neşeli görüntüleri kadar, tribünlerde gezintisi de büyük coşku yarattı. Her yaştan herkesin fotoğraf çekmek için sıraya girdiği "Aslan Doğa" tüm taraftarların kalbini fethetti.Doğa Sigorta taraftarlara dağıttığı özel hediyeler ile de güne renk kattı. Sarı-kırmızı Galatasaray Doğa Sigorta atkıları tüm taraftarların boynunda yerini aldı. Doğa Sigorta üst yönetimi, çalışanları ve aileleri de takımlarını sahada yalnız bırakmadılar, tribünlerdeki coşkuya katıldı.Sporun ve eğlencenin bir arada olduğu bu özel derbinin galibi Doğa Sigorta Galatasaray, böylece üst üste 3. galibiyetini yaşadı.