Aslan, evindeki yenilmezliğini 40 maça çıkardı

Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 40 müsabakada rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 33 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.

MÜCADELEYİ YAKLAŞIK 35 BİN TARAFTAR İZLEDİ

Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

Öte yandan Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 34 bin 632 biletli seyirci izledi.