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Aslan, evindeki yenilmezliğini 40 maça çıkardı

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle ligde evindeki yenilmezliğini 40 karşılaşmaya çıkardı.

18.10.2019 22:27

Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 40 müsabakada rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 33 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.

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Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

Öte yandan Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 34 bin 632 biletli seyirci izledi.

Aslan, evindeki yenilmezliğini 40 maça çıkardı

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (2)
M.ÇEK:Real Madrid bu sene ilk deplasman galibiyetini Fransızlardan alacak
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HAKEM:Ben hak yedigim müddetce, Galatasaray daha cok kazanir, Rahat olun.
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