Aslan Hürkuş Kayıp Elmas Filmi

Aslan, uçak mühendisi olmanın hayalini kuran küçük bir çocuktur. Aslan'ın babası Hasan Usta, kahraman bir pilot olan babasından kalan eşyaları Aslan'a vermeye karar verir. Büyük bir heyecanla eşyaları karıştırmaya başlayan Aslan, eşyaların arasında büyük büyük babasının Hürkuş adını verdiği eski uçağının canlanabildiğine dair izlere rastlar. Bunun üzerine harekete geçen Aslan, arkadaşlarını da yanına alarak kayıp kolun ve Hürkuş'un peşine düşer. Ancak kayıp kolu arayan sadece Aslan ve arkadaşları değildir. Aslan, kimse ulaşmadan Hürkuş'u bulmak zorundadır.Yönetmen:
H. Sinan Güngör, Hakan BolSenaryo:
Özgür BalamirFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Aslan Hürkuş Kayıp ElmasYapımcı Firma:
Akko OrganizasyonYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
13.03.2020 Aslan Hürkuş Kayıp Elmas Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.